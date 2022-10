Carregar reprodutor de áudio

A segunda etapa do campeonato Endurance da Porsche Carrera Cup Brasil levou grandes disputas durante as 79 voltas disputadas no Autódromo de Goiânia.

Largando da pole position neste domingo (16), a dupla do Porsche GT3 992 #8 da Mahrte Racing Team formada por Werner Neugebauer e Ricardo Zonta terminou o primeiro estágio na terceira colocação e finalizou a etapa com uma oitava posição, após um furo no pneu no final do terceiro stint tirar as chances de brigar pela vitória. Com o resultado a dupla mantem o terceiro lugar no campeonato.

A responsabilidade de largar para a prova longa em Goiânia ficou com Ricardo Zonta, que reagiu bem e defendeu o primeiro ataque de Diego Nunes, que também largou da primeira fila. O primeiro stint de Zonta terminou no 24º giro e o piloto entregou o carro na primeira colocação. Na volta para a pista, com Neugebauer no comando, o #8 ocupava a quarta colocação e subiu uma posição até a 40ª volta, finalizando o primeiro segmento na terceira colocação.

Na etapa complementar da corrida, Zonta voltou ao volante e tinha um bom ritmo de prova, chegando a liderar novamente por algumas voltas. Na volta número 59, faltando 20 para o final, o pneu traseiro direito furou e Zonta teve uma volta lenta até chegar aos boxes. Neugebauer assumiu o carro para a última parte da corrida e finalizou com o oitavo lugar.

“A gente tinha um carro bem equilibrado, rápido, conseguimos ser os mais rápidos na pista por várias voltas e manter a posição de líder. Eu tive várias disputas com o (Guilherme) Salas na pista, que foi o vencedor, então a gente tinha um carro para brigar pela vitória. Foi uma pena, porque eu estava cuidando dos pneus de apoio para não ter problema... e foi o pneu que não era de apoio que furou".

"Não sei se veio de alguma peça ou alguma sujeira na pista. Foi muito rápido, furou muito rápido, uma pena. Eu fiquei bastante chateado porque a gente queria muito terminar entre os três primeiros, que era muito tranquilo. Vamos mirar a última etapa para tentar a pontuação máxima em Interlagos para ganhar esse campeonato”, disse Zonta.

Para Neugebauer, que conquistou a sua quarta pole position em sete possíveis na temporada, são os detalhes que decidem as corridas.

“Essa corrida foi definida em detalhes, a gente estava muito bem, fizemos a pole e conseguimos manter um bom ritmo durante a corrida, mas infelizmente tivemos esse furo de pneu que nos tirou a chance de brigar pela vitória. Temos que pensar no campeonato e vamos com tudo para conseguir a pontuação máxima em Interlagos. Quero agradecer a Mahrte, a helloo e toda a equipe que fez um trabalho fantástico neste fim de semana”, comentou o campeão Sprint em 2018 e Overall em 2019.

A dupla segue na terceira colocação do campeonato com 93 pontos, 29 pontos atrás dos líderes Alceu Feldmann/Guilherme Salas. A terceira etapa será disputada nos 500 Km de Interlagos, na capital paulista, em dezembro e terá 115 pontos em jogo.

O próximo compromisso de Werner Neugebauer é na preliminar do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1, finalizando o campeonato Sprint, de corridas curtas. Para a temporada 2022, Werner Neugebauer representa a Mahrte Racing Team e tem apoio da helloo.

Resultado dos 300 Km de Goiânia (top 10):

1. #1 Alceu Feldmann/Guilherme Salas, 79 voltas em 2h11min59s195

2. #7 Miguel Paludo/Dennis Dirani, a 2s860

3. #99 Jeff Giassi/Nicolas Costa, a 16s182

4. #88 Georgios Frangulis/César Ramos, a 19s030

5. #73 Adroaldo Weisheimer/Enzo Elias, a 23s661

6. #29 Rodrigo Mello/Nelson Piquet Jr, a 28s635

7. #77 Chico Horta/William Freire, a 31s847

8. #8 Werner Neugebauer/Ricardo Zonta, a 33s857

9. #87 Nelson Monteiro/Alan Hellmeister, a 34s708

10. #888 Lineu Pires/Beto Gresse, 40s990

Resultado do primeiro segmento – 40 voltas (top 10):

1. #73 Adroaldo Weisheimer/Enzo Elias

2. #1 Alceu Feldmann/Guilherme Salas

3. #8 Werner Neugebauer/Ricardo Zonta

4. #7 Miguel Paludo/Dennis Dirani

5. #29 Rodrigo Mello/Nelson Piquet Jr.

6. #87 Nelson Monteiro/Alan Hellmeister

7. #77 Chico Horta/William Freire

8. #99 Jeff Giassi/Nicolas Costa

9. #888 Lineu Pires/Beto Gresse

10. #80 Rouman Ziemkiewicz/Gabriel Casagrande

Classificação do campeonato sem o descarte do pior segmento (top 10):

1. #1 Alceu Feldmann/Guilherme Salas, 122 pontos

2. #99 Nicolas Costa/Jeff Giassi, 95

3. #8 Werner Neugebauer/Ricardo Zonta, 93

4. #29 Rodrigo Mello/Nelson Piquet Jr, 86

5. #73 Enzo Elias/Adroaldo Weisheimer, 74

6. #87 Nelson Monteiro/Alan Hellmeister, 65

7. #888 Lineu Pires/Beto Gresse, 62

8. #7 Miguel Paludo/Dennis Dirani, 56

9. #88 Georgios Frangulis/César Ramos, 55

10. #80 Rouman Ziemkiewicz/Gabriel Casagrande, 54

