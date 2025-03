Leonardo Sanchez inicia sua campanha na temporada 2025 da Porsche Carrera Cup Series neste fim de semana, no Autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP). Com um histórico de sucesso nas competições de Endurance, o piloto agora encara um novo desafio: a busca pelo título na categoria Carrera Rookie.

Com importantes conquistas ao longo dos 7 anos de experiência na competição promovida pela marca de Stuttgart, Sanchez chega motivado para somar pódios e vitórias ao longo da temporada, consolidando ainda mais sua trajetória no automobilismo nacional.

Em 2019, venceu tanto a classe principal quanto a Sport da categoria que hoje corresponde à Sprint Challenge. No ano seguinte, garantiu o título na classe Sport da Porsche Cup. Já em 2020, faturou o campeonato da Endurance Brasil na classe GT4.

A primeira etapa acontece no exigente traçado de 3.493 metros do Autódromo Velocitta, que conta com 14 curvas e combinações de trechos de alta e baixa velocidade. O circuito é conhecido por suas variações de elevação e áreas de escape reduzidas, o que exige precisão, estratégia e técnica apurada dos competidores.

“Estou muito feliz em iniciar mais uma temporada na Porsche Cup com o modelo 992. O objetivo é disputar as primeiras posições tanto nas provas sprint como endurance. Já venci dois campeonatos de Endurance aqui na Porsche e agora quero vencer na Sprint."

Na classe Carrera, a programação do fim de semana conta com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com. As atividades começam na sexta-feira (21) com uma sessão de treinos livres, seguidas pela qualificação no sábado (22), que também define o grid da primeira corrida. A rodada dupla se encerra no domingo (23), com a segunda prova programada para às 14h33.

