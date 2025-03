Pontes estreia na divisão principal da Porsche Cup no Velocitta

A temporada 2025 da Porsche Cup vai começar e o piloto Wagner Pontes encara um novo desafio em seu segundo ano completo na categoria: correrá pela classe Carrera Cup, a mais importante do campeonato e a que tem os carros mais velozes. Pontes seguirá com as cores da D4U Immigration nesta temporada, cuja abertura está marcada para este final de semana no Autódromo Velocitta, localizado em Mogi Guaçu (SP).

Pontes passou pelas três classes da categoria organizada por Dener Pires. Ainda em 2023, o piloto esteve em algumas etapas da Sprint Trophy, migrando no mesmo ano para a Sprint Challenge, onde correu em 2024, conquistando o vice-campeonato da divisão Challenge Rookie. Agora, o piloto espera fazer um bom ano de estreia na Carrera Cup.

“Estou muito feliz com a oportunidade de correr na Carrera Cup em 2025. Ano passado foi muito positivo com a conquista do vice-campeonato que nos abriu a possibilidade de subir de categoria e correr com a versão 992 do Porsche 911 GT3. Estou empolgado e vamos lutar bastante para trazer um resultado ainda mais positivo neste ano”, diz Wagner Pontes.

A temporada 2025 da Porsche Cup contará com nove etapas, sendo seis delas Sprint, incluindo a deste final de semana no interior paulista, e três delas de longa duração. Além do Velocitta, o calendário da temporada terá corridas também em Interlagos, e nos autódromos portugueses de Portimão e do Estoril.

A programação da Porsche Cup terá início nesta sexta-feira, com as corridas marcadas para sábado e domingo. O Motorsport.com transmite ao vivo toda a ação do fim de semana.

