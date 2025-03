O primeiro ato do que promete ser um campeonato histórico para a Porsche Cup C6 Bank será realizado neste fim de semana no Velocitta com um número recorde de atores. A etapa de abertura da temporada do vigésimo aniversário do evento dos carros de competição mais produzidos no planeta terá nada menos que 72 pilotos inscritos, um novo recorde para o campeonato de sprint.

O grid mais cheio é justamente o da Carrera Cup, a principal categoria, que mandará para a pista 32 carros da geração 992. O recorde anterior era 31, estabelecido no ano passado, quando o evento chegou ao teto de 69 inscritos considerando as três classes.

Na Challenge, são 22 competidores confirmados, enquanto na Trophy irão para a pista 18 pilotos.

O certame de sprint conserva o modelo desportivo consagrado ao longo dos 20 primeiros anos da maior categoria de GT da América Latina, com duas corridas nas classes Carrera e Challenge e uma na Trophy.

As categorias com rodadas duplas têm o quali dividido em Q1 e Q2, sendo que para a segunda fase avançam os dez mais velozes das sessões iniciais (estas, fracionadas por grupos conforme o subcampeonato de cada carro). As corridas de sábado pagam mais pontos e têm os grids ordenados pelo resultado final do classificatório.

Após a cerimônia de pódio das corridas 1, os respectivos vencedores realizam sorteio entre os números 6, 7 ou 8. O resultado determina a inversão de grid para as corridas 2, no domingo. Vale lembrar que a regra da inversão de grid vigora apenas para as quatro primeiras etapas do campeonato, vez que, nas duas últimas, acontecem dois qualis distintos, um para cada prova, com as corridas de sábado e domingo distribuindo pontuação máxima.

Já pela classe Trophy acontece um qualificatório (no sábado) e uma corrida apenas, no domingo.

Como é tradicional na Porsche Cup C6 Bank, além dos campeonatos gerais nas classes Carrera, Challenge e Trophy, acontecem paralelamente subcampeonatos. Os competidores podem ser enquadrados nas classes Sport e Rookie conforme seu repertório geral no esporte a motor e especificamente a trajetória recente na Porsche Cup.

Na Carrera Cup, os pilotos enquadrados na divisão Rookie, pontuam também na Sport e evidentemente na geral. Os 17 inscritos na Sport pontuam nela e na geral, enquanto os sete categorizados exclusivamente como Carrera Cup anotam pontos apenas no geral.

O mesmo raciocínio é válido para a classe Trophy, que tem apenas uma subdivisão, a Sport.

Já pela Challenge, os pilotos do subcampeonato Rookie pontuam apenas na respectiva classe e no geral, sem tomar parte no subcampeonato Sport.

O regulamento desportivo determinar descartes para as três categorias. Na Trophy, como é um campeonato mais curto, com apenas cinco provas no ano, será descartado o pior resultado de cada competidor, tanto no geral quanto na divisão Sport. Nas três divisões da Challenge e subcampeonatos da Carrera, serão descartados os dois piores resultados de cada carro. E, na Carrera geral, será descartado somente um resultado, o pior de cada competidor.

Vale lembrar que desclassificações não são passíveis de descartes, de modo que se um piloto for punido com bandeira preta a qualquer momento, o respectivo zero ponto será carregado na conta de sua pontuação final. Os descartes serão aplicados apenas após a última corrida de cada categoria, para apuração dos oito títulos em jogo no certame de sprint.

As corridas da Carrera e da Challenge têm transmissão ao vivo do Motorsport.com

Porsche Cup C6 Bank - Etapa 1 - Lista de inscritos

Carrera Cup

#7. Miguel Paludo

#10. Thiago Vivacqua

#26. Christian Hahn

#70. Lucas Salles

#72. Antonella Bassani

#118. Matheus Comparatto

#544. Marçal Muller

#1. Alceu Feldmann (S)

#14. Carlos Campos (S)

#17. Marcos Regadas (S)

#21. Miguel Mariotti (S)

#24. Gustavo Zanon (S)

#27. Josimar Junior (S)

#29. Rodrigo Mello (S)

#30. Cristian Mohr (S)

#51. Israel Salmen (S)

#77. Francisco Horta (S)

#80. Rouman Ziemkiewicz (S)

#83. Marco Billi (S)

#87. Nelson Monteiro (S)

#95. Alceu Feldmann Neto (S)

#100. Sebá Malucelli (S)

#199. Nelson Marcondes (S)

#888. Lineu Pires (S)

#2. Silvio Morestoni (R)

#9. Edu Guedes (R)

#11. Flavio Sampaio (R)

#12. Marco Pisani (R)

#15. Leo Sanchez (R)

#25. Paulo Sousa (R)

#33. Bruno Campos (R)

#99. Wagner Pontes (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Sprint Challenge

#22. Caio Castro

#23. Leonardo Herrmann

#54. Caio Chaves

#66. Sadak Leite

#82. Gerson Campos

#5. George Filho (S)

#7. Luiz Souza (S)

#14. Andre Gaidzinski (S)

#32. Matheus Roque (S)

#77. Mario de Lara (S)

#98. Cecilia Rabelo (S)

#177. Lucas Locatelli (S)

#444. Markenson Marques (S)

#2. Rafa Brocchi (R)

#18. Ricardo Zylberman (R)

#21. Daniel Neumann (R)

#33. William Araujo (R)

#36. Heverton Cardoso (R)

#45. José Moura Neto (R)

#99. Claudio Reina (R)

#100. Raphael Bernardes (R)

#129. Fernando Arruda (R)

(S) Sport

(R) Rookie

Sprint Trophy

#1. Gustavo Costa

#13. Leticia Bufoni

#84. Fabricio Simões

#111. Neto Carloni

#121. Denis Ferrer

#331. Neto Heil

#777. Lucas Lucco

#3. Gabriel Guper (S)

#5. Guilherme Figueiredo (S)

#7. Adriano Valverde (S)

#10. Nicholas Garfinkel (S)

#11. Paulo Reales (S)

#12. Pedro Villela (S)

#22. Eldo Umbelino (S)

#45. Luis Eduardo Lopes (S)

#51. Rodrigo Arruy (S)

#72. Sergio Laurentys (S)

#911. Paulo Muzy (S)

(S) Sport

Cronograma - Etapa 1 - Velocitta (atividades oficiais)

Sexta-feira, 21 de março

14:30 - 15:15 - Treino livre 1 - Carrera

15:25 - 16:10 - Treino livre 1 - Challenge

16:15 - 17:00 - Treino livre 1 - Trophy

Sábado, 22 de março

09:00 - Quali - Carrera

10:05 - Quali - Challenge

11:15 - Treino livre 2 - Trophy

13:40 - Corrida 1 - Carrera

14:15 - Corrida 1 - Challenge

17:30 - Quali - Trophy

Domingo, 23 de março

09:50 - Corrida - Trophy

14:30 - Corrida 2 - Carrera

15:10 - Corrida 2 - Challenge

