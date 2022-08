Carregar reprodutor de áudio

A segunda parte da jornada de Georgios Frangulis e da OAK Racing Team em Termas de Río Hondo começou neste sábado, quando o #88 da ORT recebeu, oficialmente, pela primeira vez, Cesar Ramos como piloto da Porsche Endurance Challenge.

No único treino livre do fim de semana, a dupla mostrou entrosamento e Ramos colocou o carro da OAK Racing Team na segunda posição geral e na liderança da Carrera Sport.

Cesar foi quem ficou mais tempo no comando do bólido da ORT, o titular da Stock Car Pro Series não acelerava desde quarta, quando os convidados e coaches puderam sentar no cockpit pela última vez, Frangulis saiu apenas no começo do treino para poucas voltas.

Ramos já é um velho conhecido da equipe, está junto com Frangulis desde que estreou na Porsche Cup em Portugal no ano de 2019. Durante três temporadas foi coach do piloto ORT e a partir de 2022 assumiu a pilotagem do bólido junto com o Grego.

Nas duas últimas temporadas, Gaetano di Mauro fez a dupla da ORT e junto com Frangulis, venceram os 500km em Interlagos na temporada 2020, a única vitória na geral da ORT até agora.

Frangulis encerrou a etapa de sprint em alta e com boas sensações do #88 e parte para a jornada da Endurance que começou com treinos livres durante o sábado, no domingo classificação e largada para os 300km no traçado argentino.

“Feliz em receber o Cesar como dupla na Endurance Challenge, ele está comigo desde minha estreia na categoria em 2019", comentou Frangulis. "Nos últimos anos corri a Endurance com o Gaetano, inclusive conseguimos a única vitória no geral nas corridas longas em Interlagos, no encerramento de 2020. A Endurance é uma prova importante para aprender e levar boas coisas para as corridas curtas".

“Muito feliz em fazer minha estreia oficial pela OAK Racing Team", disse Ramos. "Já acompanho o Georgios há mais de três anos, quando ele entrou na categoria e era uma sensação estranha ser o coach dele e adversário na pista. Hoje estamos dividindo a pilotagem do #88 e tem tudo para ser uma ótima etapa".

"A Endurance Challenge é um campeonato longo e com as novas mudanças no regulamento, deixou a prova inteira com o mesmo peso de importância, não só os momentos finais. Estou bem esperançoso para a corrida, principalmente depois do treino de hoje onde terminamos na segunda posição e liderando a classe. A pista é incrível e a corrida tem tudo para ser também".

A prova tem transmissão do Motorsport.com, a Band, SporTV e mídias sociais da categoria, com largada prevista para 13h30

ETAPA 5– TERMAS DE RÍO HONDO:

Domingo - 14 de agosto:

09h00 - Quali

13h00 - Corrida (300km/2h45)

