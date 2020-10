A dupla formada por Werner Neugebauer e Ricardo Zonta completou os 300 km de Goiânia válidos pela Porsche Carrera Endurance Series na quinta colocação, neste sábado. Com este resultado, a pareceria do carro #8 da Shell está na vice-liderança na classificação do campeonato, apenas três pontos atrás dos líderes, faltando somente a etapa final, em Interlagos.

A prova teve todos os pilotos Shell nos pódios de suas categorias. Na GT3, Átila Abreu foi o quarto ao lado de Leo Sanchez - a dupla venceu na divisão GT3 Sport - enquanto Dennis Dirani foi o quinto na GT3 e o segundo na GT3 Sport e Gaetano di Mauro foi terceiro na GT3 Sport.

O editor recomenda: Porsche Cup Endurance: Dupla Salas e Aguiar vencem 300Km de Goiânia em dia de bela disputa entre Di Grassi e Massa

Neugebauer partiu para o primeiro stint e vinha na briga pelos primeiros lugares quando problemas levaram o representante da Shell aos boxes. Werner parou na área técnica e teve de pegar um carro reserva, o que mudou a estratégia da dupla, que teve de gastar uma das paradas obrigatórias.

“Foi uma corrida de recuperação. Ainda tivemos uma quebra no carro, que começou a vazar óleo do nada. Pensando no campeonato, conseguimos salvar bons pontos com esse pódio. Mas, nós queríamos e tínhamos ritmo para brigar pela vitória, nos daria uma folga boa no campeonato. Foi importante recuperar esses pontos", disse Neugebauer.

Mesmo com o contratempo, Neugebauer e Zonta fizeram uma excelente corrida de recuperação. Com um excelente ritmo e fazendo os pit stops no momento certo, a dupla chegou ao top5 nas voltas finais e marcou pontos importantes para o campeonato.

“Foi uma corrida difícil. Precisamos pensar bastante no campeonato, a quebra tirou nosso carro titular, que estava bem acertado para nós. Entrei no carro na hora, na correria. O carro estava nervoso, algo na traseira me incomodava e isso prejudicou um pouco o meu stint, tive que fazer 32 voltas seguidas sem parar. No final conseguimos salvar bons pontos para o campeonato", afirmou Zonta.

Já a parceria formada por Leo Sanchez e Átila Abreu adotou uma estratégia de pagar logo no primeiro stint todas as 32 voltas regulamentares exigidas para Sanchez e deixar Átila cumprir o restante da prova. A dupla chegou a liderar a prova, e o sorocabano fez seu último pit stop no finalzinho para vencer na GT3 Sport.

“Ficamos esperando a chuva que se desenhava durante a corrida, ela acabou não vindo, mas outros pilotos também seguiram nossa estratégia, o que nos faz ter que inovar nos 500km de Interlagos. Foi uma boa corrida, o Léo fez um stint muito bom. Não tínhamos a mesma velocidade dos demais, por isso não saímos com a vitória. Para o campeonato o resultado é muito bom, vencemos na classe e continuamos sonhando com a geral", disse Abreu.

Dennis Dirani disputou a prova ao lado de André Gaidzinski, competidor regular da Porsche Carrera. Os dois estabeleceram um ritmo constante ao longo das 2h15 de corrida e também confirmaram o pódio em suas respectivas classes.

“Ando muito aqui nessa pista e é sempre um prazer guiar esse Porsche. Surgiu essa vaga de última hora para dividir o carro com o Gaidzinski, as voltas que eu dei no carro foram todas no quali, e mesmo assim conseguimos uma volta boa. Fiz os dois stints intermediários, estávamos em primeiro até a última parada. Feliz em ajudar o André em conseguir seu primeiro pódio na categoria geral na Endurance Series", afirmou Dirani.

Por fim, Gaetano di Mauro também ficou num top5, ao lado do competidor regular Giorgios Frangulis, em terceiro na GT3 Sport.

“Foi uma corrida muito boa. Infelizmente tivemos um problema na nossa primeira parada que nos causou uma perda de 50s, a bomba de combustível não conseguiu abastecer o carro rápido. Esse tempo custou muito no final da prova, a diferença pro líder foi de 27s, então teríamos a chance de disputar essa vitória com eles. Corrida é assim e agora vamos seguir forte para os 500km de Interlagos", falou di Mauro.

A terceira e última etapa da Porsche Carrera Endurance Series será em Interlagos. A corrida de 500 km está marcada para o dia 6 de dezembro.