A reação pretendida pela dupla Rodrigo Mello e Sergio Jimenez na segunda e penúltima etapa da Porsche Endurance Series, em Goiânia, foi concretizada na manhã deste sábado, onde o duo terminou na segunda posição a corrida de longa duração em sua classe, a Carrera Cup Sport 4.0, e em oitavo no geral, com uma das maiores escaladas da prova a bordo do do Porsche LEGO ® Technic #29, subindo dez posições.

O editor recomenda: Shell emplaca todos seus pilotos nos pódios da Porsche Cup Endurance Series

A prova aconteceu em circunstâncias diferenciadas: por conta da chuva, a tomada de tempos acabou sendo realizada poucas horas antes da largada, o que necessitou cautela, uma vez que qualquer problema poderia afetar a participação na corrida. Largando de P18, a dupla contou com uma excelente primeira perna, onde conseguiu andar entre as três melhores no geral, trabalhando a partir daí para construir o resultado final.

"Nessas horas que a gente tem que destacar nossas parcerias. O Jimenez andou muito e me entregou o carro em uma ótima posição. A vitória estava difícil de alcançar hoje, mas estamos contentes com o desafio que atravessamos. Saio de Goiânia com quatro troféus, se juntar os da semana passada, e evoluíndo cada vez mais, o que me deixa muito animado para a preparação visando as decisões de novembro e dezembro", comenta o piloto.

A primeira decisão de Rodrigo Mello acontece nos dias 13 e 14 de novembro, em Interlagos, com a decisão do campeonato Sprint. "Pena que não será mais junto com a F1, pois no ano passado a sensação de ser campeão do GT3 diante de 70 mil pessoas foi indescritível. Mas isso nada muda nossa empolgação", completa o piloto do Porsche LEGO ® Technic #29.