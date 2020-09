Shell vence na abertura do Porsche Cup Endurance Series com Ricardo Zonta e Werner Neugebauer

A boa fase dos pilotos da Shell na temporada 2020 continua. Na abertura da temporada das corridas longas da Porsche Cup, Ricardo Zonta e Werner Neugebauer emplacaram o carro que leva as cores da principal apoiadora dos esportes a motor no Brasil e no mundo no lugar mais alto do pódio.

Foi a segunda vitória de Zonta e Werner pela Endurance Series. Ambos já haviam vencido em oportunidades anteriores, com parceiros diferentes.

A fase de Ricardo Zonta é iluminada. Vencedor de duas etapas na atual temporada da Stock Car (incluindo a Corrida do Milhão) ele é vice-líder do campeonato a apenas cinco pontos do primeiro. Zonta garantiu de Porsche sua terceira vitória com o terceiro modelo de carro diferente no ano. Além do Toyota Corolla que corre na Stock Car, ele também correndo de Mercedes pela Endurance Brasil há duas semanas, em Curitiba, na classe GT3.

Werner Neugebauer conquistou mais um pódio na temporada para o carro #8 da Shell. A dupla que foi vice-campeã da Endurance na temporada passada começou 2020 com o pé direito, com pole-position e vitória.

Outro piloto Shell que subiu ao pódio foi Átila Abreu, depois de liderar no geral por boa parte da prova, mesmo correndo com o carro da GT3 Cup em dupla com Léo Sanchez. Átila e Léo, que haviam vencido também na Endurance Brasil, pela classe GT4 há duas semanas em Curitiba.

Átila é atualmente o sétimo colocado na classificação da Stock Car, posição que o coloca como o segundo melhor representante da Chevrolet no grid. O sorocabano vem de um top5 na etapa de Londrina na semana passada.

Outros dois pilotos Shell também aceleraram neste sábado de Porsche no Velocitta. Dennis Dirani, após registrar o recorde do carro da categoria na pista do interior paulista, terminou a corrida em quarto lugar pela Carrera Cup.

Já Gaetano Di Mauro, que correu em parceria com Georgios Frangulis não teve vida fácil. O rookie of the year da Stock Car em 2019 terminou a corrida com o quarto lugar e pódio na categoria GT3 Sport.

O próximo compromisso dos pilotos Shell acontece no primeiro final de semana de outubro. Zonta, Átila e Gaetano aceleram em Cascavel pela Stock Car, já Werner Neugebauer corre pela Porsche Cup em Interlagos.

“Eu tenho de agradecer a Deus pelo momento que estou vivendo. É fruto... Estou muito feliz mesmo, o Werner fez um ótimo trabalho, classificou bem para largarmos na frente, o stint dele foi muito forte porque todos os pilotos fortes estavam ali no grid na largada. Tínhamos um carro brilhante no meu stint, constante do começo ao fim. Deu para abrir oito segundos e consegui manter até o fim."

Ricardo Zonta

"A estratégia deu na veia, já estamos fazendo essa mesma estratégia desde o ano passado e tem funcionado superbem. Larguei na pole, o primeiro stint não foi muito bom, perdi algumas posições. O segundo stint foi melhor, consegui recuperar e entregar o carro numa boa posição para o Zonta concluir a prova e voar no fim, trazendo a vitória para casa."

Werner Neugebauer

“Sabíamos que os adversários haviam se adaptado um pouco mais rápido que nós ao carro. Apostamos em uma estratégia diferente. Ano passado nós fomos campeões por conta das estratégias adotadas ao longo da temporada. Bolamos uma estratégia para essa etapa contando com pelo menos um safety car. Fiquei surpreso de não ter tido nenhum durante a prova. O plano B era para caso não acontecesse o safety car, mas ele não veio. O segundo colocado no geral e vitória na classe foi um ótimo final de semana. Essa foi a etapa onde tivemos mais dificuldades desde que começamos a correr como dupla, por tanto um ótimo resultado.”

Átila Abreu

“Foi uma corrida bem bacana. Consegui fazer boas ultrapassagens no meu stint e entreguei em segundo para o Alceu. Ele acabou perdendo um pouco de tempo em uma confusão e caímos para a sexta posição. Estávamos na disputa com o Lico pela terceira posição até o final, mas ele acabou terminando na nossa frente. Foi nossa primeira corrida juntos, o resultado foi bem bom. O carro estava equilibrado e rápido, agora é encaixar nossa melhor estratégia para conseguir resultados melhores.”

Dennis Dirani

“Podia ter sido uma etapa muito melhor. Largamos na liderança da nossa categoria. O Georgios largou bem, estávamos em segundo lugar durante o primeiro stint dele. Por conta de uma quebra de cambio perdemos duas voltas. No meu pit ainda perdemos mais um minuto por conta de temperatura do motor. Passando tudo isso, tive que andar o máximo que consegui para chegar na mesma volta dos nossos concorrentes. Não tinha muito o que fazer para essa etapa. Meu parceiro está evoluindo bastante. Essa etapa serviu como um grande treino devidas as circunstâncias.”

Gaetano Di Mauro