Com direito a recorde dos carros da geração 992 e nada menos que 17 das 26 tripulações inscritas na Carrera Cup dentro do mesmo segundo após o quali, o Porsche Cup C6 Bank Mastercard Endurance Challenge começou com altíssimo grau de competitividade em Interlagos. No fim da sessão classificatória, quem sorriu mais foi a dupla Marçal Muller e Enzo Elias.

Atuais vice e campeão do certame de sprint, os pilotos honraram a tradição da equipe Farben em provas de longa duração na Porsche Cup e garantiram o primeiro lugar para o #544 com média de 1:35.338. Completa a primeira fila o #8, de Werner Neugebauer e Ricardo Zonta, a 0.267.

A segunda fila terá o #1 (Alceu Feldmann e Gui Salas) e o #888 (Lineu Pires e Beto Gresse), que é o pole da Carrera Sport. Dudu e Fefo Barrichello partem em quinto com o Porsche #111.

Outro destaque da tarde foi Caio Collet, convidado de Sylvio de Barros com o carro #0. O titular da equipe Van Amersfoort Racing na FIA Fórmula 3 cravou o recorde dos carros da geração 992 em São Paulo, com 1:34.895. Assim o #0 larga na pole da classe Rookie e em 13º no geral.

Na sequência vieram os dez carros da classe Challenge. Único bólido enquadrado na categoria geral, o #5 de Marcelo Tomasoni e Gerson Campos, parte na pole com o 26º tempo no geral. A seguir vem o #133, de Israel Salmen e Rafa Martins, liderando nas classes Sport e Rookie -Martins, aliás, foi o mais veloz com os carros da geração 991.2, com a marca de 1:37.596.

A corrida de 300 km ou 70 voltas tem largada prevista para 15h30 deste sábado, com transmissão ao vivo pelo Motorsport.com

Tudo sobre a classificação

Os 72 pilotos inscritos na prova de abertura do Endurance Challenge foram para a pista em oito grupos separados, cada um com 8 minutos de pista liberada. Os 26 carros da Carrera Cup tiveram sessões exclusivas para cada subcampeonato, enquanto os dez carros da Challenge correram todos juntos.

Os primeiros a acelerar foram os titulares da divisão Rookie da Carrera Cup. A batalha ficou entre os carros #15, #25 e #0, respectivamente com Leo Sanchez, Paulo Sousa e Sylvio de Barros. Eles estavam ordenados na sessão nesta ordem, separados por apenas 0.117s. Eis que De Barros cravou uma volta voadora registrando 1:37.228. Assim livrou expressivos 0.816s sobre Sanchez.

A seguir vieram para a pista os 13 titulares da Carrera Sport. Georgios Frangulis foi o primeiro a andar rápido, desbancando a marca de De Barros do topo da tela de cronometragem. Depois Lucas Salles, Lineu Pires, Francisco Horta e Peter Ferter o superaram.

Pires abriu a volta final na liderança, com 0.346s de vantagem sobre Salles. Sua marca de 1:36.176 liderou a sessão. Salles foi o segundo mais veloz, com margem mínima de 0.005s sobre Frangulis. Este tinha 0.014s sobre Horta. Franco Giaffone fechou o top5, a 0.563s do melhor tempo.

Por último vieram os seis carros enquadrados na Carrera geral. Rodrigo Mello foi o primeiro a registrar uma volta competitiva, mas logo foi superado por Fefo Barrichello. Então Werner Neugebauer assumiu a vice-liderança geral, faltando 1:30 para o acionamento da quadriculada.

Marçal Müller cravou 1:35.515, até então a melhor volta do fim de semana -e mais rápido que a marca da pole de Nicolas Costa na abertura do campeonato de sprint quando nenhum carro levava lastro. Werner veio logo a seguir, a 0.163s.

Ao término da sessão dos titulares da Carrera Cup, os sete primeiros vinham separados por apenas 1s e os 15 primeiros por 1.326.

Então vieram os convidados da Carrera Rookie. A bordo do carro #0, Caio Collet tinha uma boa margem para administrar sobre a concorrência, favorecido pelo trabalho de De Barros mais cedo.

Mas o titular da FIA Fórmula 3 não quis saber de poupar. Tratou de cravar 1:34.895, o melhor tempo do carro da geração 992 na história, um centésimo mais lento que o recorde da categoria em Interlagos, estabelecido por Rodrigo Baptista em 2018. Ele ainda tinha os dois primeiros trechos roxos na volta seguinte, mas recolheu para box.

Átila Abreu foi o segundo mais veloz do grupo, a 0.468s. Galid Osman veio logo a seguir, 0.023s do carro #15.

Quando os convidados da Carrera Sport passaram a marcar suas voltas competitivas, Rubens Barrichello foi o mais veloz. Depois acabou superado por Nicolas Costa, Nelson Piquet Jr, Luiz Razia e Cesar Ramos.

Na bandeirada do grupo, liderança para Costa, com 1:34.983. Piquet foi segundo, com Rubinho em terceiro. Mas a pole na classe ficou com o #888, de Beto Gresse e Lineu Pires, catapultado pela marca deste na primeira parte do treino.

A fase final do quali da Carrera Cup, para os convidados da geral, teve Gui Salas começando o trabalho na frente com o carro #1. Mas Enzo Elias logo cravou 1:35.161, garantindo a pole para o carro #544. Ricardo Zonta terminou em quinto no grupo e o Porsche #8 vai largar por fora na primeira fila.

Na segunda fila parte o #1, de Alceu Feldmann e Gui Salas, à frente do #888, de Pires e Gresse (poles na Sport). O #111, dos irmãos Dudu e Fefo Barrichello completa o top5.

A seguir foram para a pista os carros da classe Challenge, com os titulares. Quem fechou a sessão na frente foi o #5, do líder do campeonato de sprint Marcelo Tomasoni, o único carro do grid enquadrado na classe Challenge geral. A seguir veio Israel Salmen, a 0.822s, liderando nas classes Rookie e Sport.

Na fase para os convidados, Rafa Martins cravou a melhor volta dos carros da geração 991.2, com 1:37.596. Rendeu à dupla do #133 o segundo lugar no geral e pole nas classes Sport e Rookie. Mas a posição de honra ficou com o #5, de Marcelo Tomasoni e Gerson Campos.

O que eles disseram:

“Foi muito bom, o Enzo está de parabéns, fez uma baita volta, levando em consideração que estamos levando bastante peso. Estou muito feliz com o meu classificatório, com o resultado dele. Agora vamos nos concentrar para tentar buscar a vitória amanhã”

Marçal Müller

“Estou muito feliz com o meu trabalho dentro do carro, com o trabalho do Marçal e tudo o que a gente tem feito aqui. Fomos P1 no grupo, tanto no meu, quanto no dele. Isso mostra que estamos muito competitivos. Faltou estar mais levinho para ganhar um pouquinho mais, mas isso faz parte do jogo, é assim para todo mundo, estava na situação contrária no ano passado. Tenho certeza de que no ritmo de corrida a gente tem tudo para lutar por essa vitória.”

Enzo Elias

“A gente conseguiu um tempo sensacional no começo. E eu sabia que o Beto lida fácil com a pressão. Sabia que ia ter uma boa volta. E a gente ficou na segunda fila na geral e em primeiro na categoria. Está ótimo. É só meu terceiro ano de automobilismo. Treino todo dia, toda semana no kart para tentar evoluir para quem sabe chegar um dia na geral e conseguir ganhar.”

Lineu Pires

“Não mexemos no carro, que estava muito bom naquela hora. Mas a gente tem de ficar o tempo todo atento. O Lineu Pires é um garoto que começou comigo, andando com os carros de rua na pista. É um prazer poder dividir o carro com ele. O mérito dessa pole com certeza é dele, que fez um baita de um qualifying, colocando três décimos e meio em cima do Lucas Salles. E ele tem colocado uma pressão danada em cima de mim para a gente poder evoluir e aproveitar ao máximo.”

Beto Gresse

“Estou até surpreso. Não esperava essa diferença. Estou há um tempo sem andar com o carro, mas as dicas que aprendi com o Caio Collet neste fim de semana e com o Luigi, que é o nosso engenheiro, me ajudaram bastante. Estamos bem competitivos, estou animado para amanhã.”

Sylvio de Barros

“Ah, fiquei bem feliz. Na outra volta vinha um pouquinho melhor até, mas me confundi com a informação no painel do carro e parei no boxe. Achei que estava com o dado errado. O carro estava muito bom, muito bom mesmo. E agora vamos pra cima amanhã. Estamos bem posicionados no grid geral e muito bem na categoria. Vamos ver se a gente consegue beliscar um pouquinho na geral também, que está bem competitiva. O Sylvio está andando bem, evoluiu bastante. Vamos pra cima amanhã.”

Caio Collet

“O primeiro passo foi dado, agora vamos montar a estratégia para a corrida longa. Muito feliz com o resultado, o Gerson acelerou bem e fez tudo que combinamos com perfeição.”

Marcelo Tomasoni

“Vi os tempos e estava achando bom pela comparação, mas o Marcelo é um mestre, me ensinou muito sobre o carro. Para quem não sabe, esse carro é o sonho de qualquer piloto de corrida. Só não faz tudo sozinho pois o piloto é muito importante. É um carro com pneu novo que te permite muitas coisas na busca do seu traçado ideal. Demais estrear assim na categoria, amanhã são três horas de corrida, não ganhamos nada, mas quanto mais na frente você larga, mais você foge da confusão.”

Gerson Campos

“São 300 quilômetros, quase três horas de corrida. A posição de largada não influencia tanto, mas é bom estar ali na primeira fila, a gente já larga um pouco mais seguro e sem tanto risco de enrosco. Vamos para cima. A corrida é longa. É trabalhar a estratégia.”

Werner Neugebauer

“Largar na frente sempre é bom, né? A gente sai de qualquer confusão, a gente tem uma corrida limpa, a estratégia é mais organizada também. É uma pena a minha performance não ter sido tão boa. Acho que eu tinha de ter virado três décimos mais rápido. Mas cheguei hoje, tive 20 minutos de treino e as condições da pista de manhã estavam bem diferentes do que agora na classificação. Quando abri a volta, senti o carro totalmente diferente. A pista melhorou muito. Até me adaptar às condições demorou um pouco. Acho que se tivesse uma outra classificação, daria para melhorar uns três décimos.”

Ricardo Zonta

“Acho que foi um resultado bom. Meu irmão e eu saímos um pouco bravos do carro porque a gente sentiu que os dois podiam extrair um pouquinho mais do carro. O acerto não estava ideal para nós com a mudança do clima do treino da manhã para a classificação, mas acho que foi um resultado bom no geral. A gente larga de uma boa posição. E amanhã tem 300 quilômetros. É muito tempo para gente tentar ganhar e ir para cima.”

Fefo Barrichello

“Foi um dia bom, a gente criou uma grande expectativa. O Fefo teve uma melhora gritante desde ontem e acho que nem ele esperava. Então foi bom, mas para a classificação acho que a gente foi para o lado errado em termos de acerto. Mas isso acho que foi por conta de falta de experiência. Sorte a minha que o Fefo estava bem para salvar um pouco a dupla. Minha volta não foi legal. O controle não estava legal. Amanhã a gente larga em quinto e vai ser a minha vez de tentar salvar.”

Dudu Barrichello

Confira o grid de largada para os 300km de Interlagos da Porsche Cup:

#544 Marçal Müller e Enzo Elias 1:35.338 #8 Werner Neugebauer e Ricardo Zonta +0.267 #1 Alceu Feldmann e Guilherme Salas +0.268 #888 Lineu Pires e Beto Gresse* +0.379 #111 Fefo Barrichello e Dudu Barrichello +0.389 #7 Miguel Paludo e Alan Hellmeister +0.435 #70 Lucas Salles e Rafael Suzuki* +0.490 #88 Georgios Frangulis e Cesar Ramos* +0.529 #87 Nelson Monteiro e Nicolas Costa* +0.559 #3 Franco Giaffone e Rubens Barrichello* +0.591 #80 Rouman Ziemkiewicz e Nelson Piquet Jr.* +0.614 #27 Josimar Júnior e Sérgio Ramalho* +0.685 #0 Sylvio de Barros e Caio Collet** +0.723 #77 Francisco Horta e William Freire* +0.749 #199 Nelson Marcondes e Luiz Razia* +0.829 #56 Peter Ferter e Diego Nunes* +0.830 #29 Rodrigo Mello e Thiago Vivacqua +0.880 #16 Marcelo Hahn e Allam Khodair* +1.276 #85 Eduardo Menossi e Pedro Boesel* +1.299 #15 Leonardo Sanchez e Átila Abreu** +1.365 #25 Paulo Sousa e Galid Osman** +1.391 #12 Marco Pisani e Renan Guerra** +1.521 #555 Ayman Darwich e Ricardo Maurício* +1.575 #9 Edu Guedes e Renan Pizii** +1.594 #74 Piero Cifali e André Bragantini Jr.** +2.761 #5 Marcelo Tomasoni e Gerson Campos +3.296 #133 Israel Salmen e Rafael Martins** +3.354 #66 Sadak Leite e Fabio Carbone* +3.514 #99 Nasser Aboultaif e SangHo Kim** +3.653 #14 Luiz Landi e Bruno Xavier** +3.803 #44 Giuliano Bertuccelli e Pietro Rimbano** +4.326 #38 Eric Santos e João Gonçalves** +4.515 #55 Ramon Alcaraz e Márcio Mauro* +4.809 #45 Paulo Totaro e Matheus Roque** +4.859 #2 Luiz Souza e Bruno Bonifácio** +5.785 #139 Célio Brasil e Danilo Dirani** +7.074

*Sport

**Rookie

Em itálico carros da classe Challenge

Porsche Cup C6 Bank Mastercard – 3ª etapa – Endurance Challenge – Interlagos:

Sábado, 13 de maio:

15:30 - Corrida (300km ou 2:30)

Rico Penteado conta o 'causo' que dá dimensão do 'tamanho' de Newey, 'mago' da RBR

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate: F1 chata? Culpa é da Red Bull ou dos carros atuais? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music