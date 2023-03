Vitória por 0,1 segundo na Porsche Cup em Interlagos

Carregar reprodutor de áudio

A Porsche Cup Brasil abriu a temporada 2023 neste final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com provas disputadíssimas no sábado (4) e domingo (5), a classe Carrera Cup teve vitórias de Nicolas Costa na primeira prova e de Alceu Feldmann no complemento da etapa.

E a vitória de Feldmann foi por uma margem apertadíssima: apenas 0s447 separou os três primeiros colocados. A diferença para o segundo colocado, Miguel Paludo, foi de apenas 0s1 – os dois cruzaram a linha de chegada com a diferença de meio carro, somente. Nicolas Costa fechou o pódio na terceira posição.

“Meu carro estava bom. Eu fui conservador. Não achei que o (Miguel) Paludo não fosse chegar, e acabou chegando. Precisei me defender na última volta, e existiu uma pressão intensa dele".

"O que se trabalha de diferente é que, na verdade, são três estágios: um pouco mais longe você faz o traçado normal e arrisca mais para abrir – e foi o que faltou; quando ele chega a uma distância de ataque, você cuida do traçado sem se apavorar; e quando chega perto o negócio é fechar todas as curvas e se ele quiser ele só pode ir por fora, que é muito mais difícil".

"Fui administrando a velocidade e quando vi chegaram. E aí tive que defender. Faltava meia volta, teve muita pressão, mas consegui me segurar”, disse o piloto paranaense.

Na prova de sábado, a pole position e a vitória ficaram com o carioca Nicolas Costa, que fez sua estreia na Carrera Cup. Marçal Müller foi o segundo colocado, com Miguel Paludo fechando o pódio na terceira posição.

O resultado do sábado determinou a formação do grid da corrida de domingo, com a inversão dos sete primeiros colocados – o número de posições a serem invertidas é definido por sorteio e pode ser de seis a oito, segundo o regulamento da categoria.

A temporada que se inicia é a 19ª da história da categoria monomarca mais veloz e moderna do Brasil, e é a 16ª na qual a Fremax faz parte como fornecedora oficial dos discos de freio para todos os carros, produzindo materiais que garantem potência e segurança no controle de movimentos.

Acompanhando a evolução dos carros – esta é a segunda temporada dos novos modelos 911 GT3 992 -, os discos Fremax trazem evolução nas galerias de ventilação que aliadas ao alto desempenho da liga Carbon+ para competição, garante uma excelente dissipação de calor e resistência mecânica, suportando assim todas as solicitações das frenagens de alta energia que a categoria exige.

A FREMAX é a fornecedora oficial dos discos de freio da Porsche Cup desde 2008 e trabalha em conjunto com a categoria para assegurar o melhor desempenho, segurança, eficiência, confiabilidade, tecnologia e durabilidade iguais a todos os carros do grid.

O segundo encontro do campeonato acontece no circuito do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), nos dias 15 e 16 de abril.

Drive To Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast: Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music