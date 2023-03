Porsche Cup: Sadak Leite celebra vitória em sua estreia na Sprint

Carregar reprodutor de áudio

O fim de semana da Porsche Cup em Interlagos terminou com mais uma primeira vitória. Na segunda corrida da Sprint Challenge, marcada pelo caos, Sadak Leite se livrou de todas as confusões e segurou Cristian Mohr até a linha de chegada para garantir seu primeiro triunfo na categoria.

Apenas 0s090 separaram Leite de Mohr, com o piloto do carro #66 vencendo logo em sua estreia na Sprint, após disputar a Endurance em 2022. Em entrevista ao Motorsport.com, Leite falou sobre os altos e baixos do seu fim de semana.

“Essa corrida começou na quinta-feira, na pré-temporada. De quinta para sexta eu melhorei meu tempo em 3s, uma evolução muito grande”.

“Mas no sábado a classificação não deu muito certo. Eu fiz o primeiro lugar na Sport, mas na hora da disputa do top 10 no geral, acabei perdendo minha melhor volta com uma rodada na Junção. Acabei perdendo a pole na Sport”.

Para Leite, o ponto principal de trabalho ao longo do fim de semana foi seus lapsos de concentração enquanto estava dentro do carro.

“Isso me fez refletir sobre minha falta de atenção, de concentração. Na corrida ontem, de novo, eu larguei em oitavo na geral, quarto na Sport, e cheguei a estar liderando na Sport, mas me desconcentrei, cometi um erro bobo. Isso me fez conversar bastante com meu coach, que me deu apoio”.

“O ponto principal era manter a concentração para andar o mais rápido que eu podia. Lógico, tinha que me defender, porque o Cristian [Mohr] é muito rápido e experiente, mas minha tática acabou dando certo”.

Sadak ainda concluiu: “Venci na minha corrida de estreia na Sprint. Ano passado eu corri na Endurance, então eu estou muito feliz, é algo que não imaginava, é um sonho. Mas agora a cobrança em mim mesmo vai ser maior nas próximas”.

