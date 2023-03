Porsche Cup: Monteiro estreia na classe Sport na temporada 2023

A Porsche Cup Brasil abre a temporada 2023 neste final de semana no Autódromo de Interlagos (SP) e o piloto Nelson Monteiro encara o desafio de disputar a vitória, desta vez, na classe Sport.

Estreante na principal divisão da categoria na classe Rookie na temporada passada, o piloto do carro #87 conquistou o segundo lugar no campeonato de corridas sprint.

Para a temporada 2023, Nelson Monteiro tem como objetivo repetir a sequência de bons resultados para mais uma vez brigar pelo título.

"Estou muito empolgado com a estreia na classe Sport em 2023. Fizemos uma boa temporada de estreia na Carrera Cup Rookie na temporada passada. Para esse ano meu objetivo é conquistar bons resultados para brigar novamente pelo título ao final da temporada," completou Nelson Monteiro.

As atividades de pista da abertura da temporada 2023 da Porsche Cup Brasil teve início na última quinta-feira (2) com três sessões de treinos de pré-temporada.

