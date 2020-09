Barrichello, Camilo e Fraga estreiam no Sertões com a RMattheis

Uma das equipes mais vitoriosas nos últimos anos da Stock Car, a RMattheis agora vai acelerar no rali. A escuderia chefiada por Rodolpho Mattheis terá três dos maiores nomes do automobilismo brasileiro para uma nova experiência off-road: Rubens Barrichello, Felipe Fraga e Thiago Camilo estreiam no Sertões 2020 em um time que promete fazer história na competição de quase 5.000 quilômetros entre São Paulo e Maranhão.

Rodolpho Mattheis, chefe da equipe, comemorou essa parceria inédita. “Será uma equipe que antes mesmo da largada já fará parte da história do Sertões. A ideia surgiu de convidar um grande nome do automobilismo para fazer a prova, mas com a coincidência de datas com a Stock Car ampliamos o conceito e faremos o revezamento de três estrelas."

"O Thiago (Camilo) começa a prova, o Rubens (Barrichello) faz o trecho do meio e o Felipe (Fraga) finaliza a competição justamente quando os outros dois pilotos envolvidos terão um compromisso da Stock Car”, diz Rodolpho.

Além de ter se consolidado como chefe de equipe na Stock Car, Rodolpho Mattheis também possui uma larga experiência no off-road, como piloto de moto com dois títulos em sua categoria no Sertões e também sendo campeão em sua categoria no Dakar em 2009.

“Minha história no rali começou há 20 anos e desde que comecei a trabalhar na Stock Car sempre mantive o sonho de ter uma equipe própria e me profissionalizar também no mercado off-road. Este sonho está se realizando graças ao fundamental apoio da XP Investimentos e do próprio Sertões. Nosso objetivo é adquirir experiência. Sei que temos pilotos rápidos, mas queremos terminar as etapas bem e voltarmos ainda mais fortes para incomodarmos".

A equipe RMattheis fez uma parceria técnica com a JL Racing no desenvolvimento do veículo. “Nosso ‘bugão’ tem um motor V8 6.2L semelhante ao da Stock Car. O carro tem aproximadamente 1600 kg, 400 hp de potência, câmbio sequencial e uma suspensão monstruosa para encarar muitos saltos ou lombas. É um carro bem largo, feito para acelerar forte no deserto e estamos trabalhando nesse desenvolvimento dele desde 2019. No futuro queremos incomodar os modelos que são carros mais caros que o nosso”, contou Rodolpho.

Os pilotos aprovaram a ideia. “Eu estou muito feliz e ansioso por esta novidade. Não pensava em competir em algum rali, mas confesso que me emocionei por duas coisas: pela parte técnica, da tocada do carro, entrosamento com navegador etc, mas principalmente pelo incrível trabalho social do Sertões", disse Barrichello.

"Quero muito fazer parte desta família que leva ajuda fundamental a quem mais necessita em todo Brasil, eu que tenho o Instituto Família Barrichello sei bem como é lidar com esta situação e agora vamos levar isso para todos os lugares em que formos passando no Sertões”.

Felipe Fraga, outro campeão da Stock Car que integra o time, também está empolgado com o projeto. “Estou feliz demais. O Rodolpho me falou sobre a ideia há muito tempo e fiquei contente que deu certo. Sempre ando de UTV e admiro e gosto muito de rali. O Sertões vai permitir que eu realize um sonho de acelerar em meu estado, Tocantins. Estou contando os dias para me juntar a este time incrível, vai ser muito divertido”, completou Fraga.

Tricampeão da Corrida do Milhão, Thiago Camilo também é outro "estreante" no Sertões. “Estou super empolgado com este projeto. É uma experiência que começou como uma brincadeira e acabei gostando muito, é uma adrenalina alucinante, só no rally você sente isso a todo momento. O Sertões é uma prova conhecida mundialmente e é um sonho participar desta prova".

"Fico muito feliz de dividir o carro com dois grandes nomes do automobilismo brasileiro. Como farei a primeira parte, espero entregar o carro em ótima posição e condição para eles concluírem bem a prova”, diz Camilo, que participou ontem de uma sessão de treinos com o carro que irá competir no rali com a equipe RMattheis.

Os três pilotos terão o mesmo navegador: o experiente Edu Bampi. "Será uma aventura e tanto. O Sertões é a melhor prova de rali para correr. Brinquei com eles que quem ainda não se viciou em rali tem até outubro. Depois disso, nunca mais vão querer largar", disse Bampi.

Segundo Rodolpho, ele terá o trabalho fundamental. "Será como um anjo da guarda dos três e auxiliará muito o sucesso deste trio de campeões, para superar as diversas armadilhas de um rali tão intenso quanto o Sertões", diz Rodolpho.

Por conta da pandemia do coronavírus, as equipes terão uma logística completamente diferente em 2020, com os times ficando em bolhas de controle rígido de segurança e precisando manter uma grande autonomia fora das cidades com eletricidade, água e mantimentos. Serão 4.749 quilômetros no total do trajeto, que atravessa cinco estados do Brasil mais o Distrito Federal.

“A organização está de parabéns pela ideia e confesso que quando eu acelerava nas motos em competições de rally, eu não tinha noção dessa complexidade de estruturar um time. Serão quase 30 pessoas na equipe, desde a área técnica, de apoio, alimentações e pilotos. Será um grande desafio montar esse time, mas estamos bem preparados”, disse Rodolpho.

O Sertões 2020 terá início no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), no dia 30 de outubro. O término da competição acontece no Maranhão em 7 de novembro.