Laura Salvo, co-piloto espanhola de ralis, de 21 anos, morreu neste sábado após um grave acidente durante uma prova do Rali Vidreiro 2020, a 6.ª prova do campeonato português de rali. Em setembro, ela e o piloto Miquel Socias haviam vencido o Rally de Xixona, na Espanha.

De acordo com os organizadores do evento, o acidente começou quando o Peugeot em que Laura estava, pilotado por Miquel, saiu da pista; em seguida, o carro colidiu na traseira de outro veículo e foi praticamente destruído.

Médicos que atenderam a ocorrência tentaram ressuscitar a jovem piloto, mas não tiveram sucesso e confirmaram o óbito minutos depois.

Várias equipes que participavam da competição anunciaram a desistência da prova em homenagem à jovem, antes da etapa ser cancelada pela organização em sinal de luto.

A Peugeot lamentou o ocorrido:

Veja o comunicado oficial da organização do rali:

Laura Salvo, co-piloto espanhola, de 21 anos, faleceu esta manhã no decorrer da primeira especial do Rallye Vidreiro Centro de Portugal – Marinha Grande. Uma saída de estrada vitimou a jovem atleta que neste evento acompanhava Miguel Socias.

O Presidente do Clube Automóvel da Marinha Grande explicou o incidente no LiveStream da competição: “Infelizmente temos a comunicar um óbito no nosso rali. A concorrente Laura Salvo, que competia como navegadora na Peugeot Rally Cup Iberica, sofreu um acidente logo no início do primeiro troço, acabando por falecer.

O Clube Automóvel da Marinha Grande e os respetivos meios de auxilio chegaram ao local em cerca de dois minutos, fazendo todos os possíveis para salvar a jovem concorrente, tentando a reanimação.

Os meios levaram a vítima para uma zona onde fosse possível a chegada de um helicóptero de emergência médica, mas a concorrente acabou por falecer no local.

Em meu nome, e em nome do Clube Automóvel da Marinha Grande endereço publicamente os meus sentimentos a toda a família, amigos e equipa da vítima.”

Ao longo do dia e assim que possível mais declarações oficiais da organização.

Laura Savo e Miquel Socias Photo by: Arquivo pessoal