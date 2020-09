Rali: Nelsinho Piquet estreia no Sertões 2020 com UTV da Can-Am

Piloto de grandes categorias do automobilismo mundial, Nelsinho Piquet vai disputar, pela primeira vez em sua carreira, uma competição de rali cross-country. Sua estreia será em grande estilo: no maior rali das Américas, pilotando o UTV preferido dos pilotos, o Can-Am Maverick X3, veículo da marca campeã do Sertões nos últimos 7 anos.

O Sertões 2020 larga dia 30 de outubro, do Autódromo Velocitta em Mogi Guaçu (SP), e chega dia 7 de novembro, em Barreirinhas (MA), cruzando 5 estados e o Distrito Federal, somando 5.000 km.

Piquet terá sua primeira experiência nessa prova pela equipe Varela Racing Team. Mesmo novato nos ralis, Piquet já conhece bem o potencial dos UTVs Can-Am, com os quais roda pelas áreas permitidas das dunas dos Lençóis Maranhenses (MA), onde tem casa. O veículo também é o escolhido para as experiências em esportes a motor oferecidas na Barbarius, seu empreendimento que reúne diversão e velocidade no interior de São Paulo.

Apaixonado por velocidade e desempenho, Nelsinho conhece tecnicamente o Maverick X3. “Meu primeiro contato com off-road foi em expedição com meu pai, de quadriciclo, de Fortaleza a São Luiz, há muitos anos. Depois comecei a frequentar os Lençóis Maranhenses e andei no Can-Am de um amigo. Achei o lugar maravilhoso e, também, o UTV, tanto que comprei um Can-Am para usar lá", contou.

Nelsinho Piquet em UTV da Can-Am Photo by: Divulgacao

"Quanto a participar do Sertões, sem dúvida vai ser uma experiência muito especial: é o maior rali das Américas, conhecido por seus desafios e belezas; e ainda vai passar por minha cidade, Brasília, além de chegar em Barreirinhas, o local que escolhi para ter minha casa de férias e que considero um dos lugares mais bonitos do Brasil”, seguiu o piloto, que já passou por Fórmula 1, teve destaque na NASCAR e foi o primeiro campeão da história da Fórmula E.

Conhecido pela sua versatilidade nas pistas, Nelsinho também disputou três temporadas do Global Rallycross Championship, sendo o único brasileiro com vitória em evento de primeira linha de rallycross e o único com medalha nos X-Games na modalidade.

“Como já tinha histórico em competições de rallycross, o convite para disputar o Sertões com a Can-Am veio naturalmente. Estou muito motivado com essa nova experiência. Em mais de 20 anos de carreira competi em inúmeros veículos de corrida, mas nunca em um rali, saindo de ponto A e chegando em ponto B, e ainda com um navegador. Será uma experiência inesquecível”, comentou Nelsinho, que disputa a Stock Car em 2020.

A robustez e o elevado nível tecnológico dos UTV Can-Am são reconhecidos pelos grandes pilotos das competições off-road. Campeão do Rally Dakar por três vezes consecutivas, essa versão do Maverick X3 tem 195hp, a maior potência original de fábrica de seu segmento, além do maior curso de suspensões, e ergonomia totalmente focada no conforto do piloto.

“Esse relacionamento que o Nelsinho tem com a Can-Am confirma todo o empenho das equipes de engenharia e desenvolvimento da BRP em oferecer um produto que atenda aos grandes desafios das competições e ainda seja confortável o suficiente para oferecer muitas horas de lazer”, descreveu Fernando Alves, Country Manager da BRP Brasil, reforçando também o apoio histórico da marca às competições off-road pelo mundo.

Piquet acumula mais de duas décadas dedicadas profissionalmente ao esporte a motor. Além de ser o campeão inaugural da F-E, subiu ao pódio na F1 em sua temporada de estreia, conquistou o vice-campeonato na GP2, ficando atrás somente de Lewis Hamilton, e tem títulos da F3 Britânica e da F3 Sul-Americana, além de conquistas nacionais de kart e pódios em inúmeras corridas do WEC, incluindo as 24 Horas de Le Mans.

Ademais, Nelsinho coleciona vitórias em carros de GT, inclusive na Stock Car, poles na Indy Lights e na Porsche Cup e também é o único piloto brasileiro a vencer na NASCAR, por três divisões diferentes, tanto em pistas ovais quanto em circuitos mistos.

