Barrichello, Camilo e Fraga treinam na preparação para o Sertões

A preparação da equipe RMattheis está cada vez mais intensa para a estreia no Sertões. A equipe realizou diversos testes nos últimos dias com Thiago Camilo e Felipe Fraga próximo de Petrópolis (RJ) e com Rubens Barrichello em Taubaté (SP). A abertura do Sertões 2020 será em 30 de outubro no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP).

“Andamos na areia e também na pista com o Thiago, Fraga e o Barrichello. Eles se adaptaram muito bem, mostraram que estão com muita vontade de acelerar no Sertões e a parceria com o Edu Bampi, nosso navegador, também tem tudo para dar certo. O entrosamento foi ótimo e nós simulamos troca de pneus, andamos em solos bem diferentes para eles sentirem bem o carro e o saldo é bem positivo dessas primeiras experiências”, diz Rodolpho, que é chefe da equipe RMattheis.

Barrichello valorizou a estreia no Sertões e o apoio recebido para que esse sonho se tornasse realidade. "Estreante para mim é uma palavra que me dá uma juventude muito grande e isso me deixa mais feliz ainda. Fiquei contente em poder treinar hoje com o carro com o qual vamos competir com a equipe RMattheis e não vejo a hora de poder acelerar no Sertões", diz Barrichello.

Fraga analisou sua primeira experiência com o carro. “Minha expectativa para prova é primeiro terminar. Nosso esporte é muito competitivo, então é lógico que eu quero acelerar e fazer um bom tempo nas etapas que eu vou participar, mas o negócio aqui é totalmente diferente do autódromo. Temos treinado bem e na minha primeira experiência nas dunas já atolei o carro, então é tudo aprendizado. Não é fácil e temos que respeitar demais o que esses caras fazem. Estamos nos preparando para fazer um bom trabalho e terminar já seria uma vitória. E claro que se conseguirmos terminar próximos aos caras que estão na ponta seria muito bom”, diz Fraga.

Equipe com trajetória vitoriosa na Stock Car, a RMattheis aposta no talento e experiência de grandes pilotos no asfalto para essa estreia no Sertões. Além de Fraga e Barrichello, o time é composto por Thiago Camilo, tricampeão da Corrida do Milhão, e que foi o primeiro dos três pilotos a testar o carro ainda em setembro.

"É o meu primeiro ano no rali dos Sertões, é a minha primeira experiência, não só minha mas também dos pilotos que estarão correndo comigo, o Rubens e o Fraga. Junto a isso, a primeira experiência da RMattheis, então está sendo muito bacana, acho que desde o primeiro momento aqui no rally e das primeiras voltas é algo apaixonante e estou super empolgado de fazer parte desse projeto e concretizar ele", diz Camilo.

O trio de pilotos estará na categoria Relay, caracterizada pelo revezamento de pilotos e que é uma novidade do Sertões. O carro usado pela RMattheis foi desenvolvido em parceria com a JL Racing e tem motor V8 6.2L, semelhante ao da Stock Car. Com 400 hp de potência, aproximadamente 1600 kg, o carro ainda tem uma suspensão bastante forte para os desafios que estão por vir nos saltos ou lombas dos rallys.

O Sertões, que terá quase 5000 km, atravessará cinco estados mais o Distrito Federal para chegar até Barreirinhas, no Maranhão, em 7 de novembro.

