Com "resultado fantástico", Moraes/Bentivoglio confirmam status de força mundial na Espanha

“Que fantástico esse resultado. Que fantástico poder competir no Mundial por uma equipe profissional como essa. É um grande dia para a gente”. Com essas palavras, o piloto brasileiro Lucas Moraes definiu sua participação, juntamente com o navegador Kaíque Bentivoglio, no tradicional Rally Baja España Aragón, válido pela quarta etapa do Campeonato Mundial FIA de Rally Cross-Country, que reúne as principais feras do esporte.

Depois de vencer a disputa, na etapa realizada ontem, neste sábado (22) o duo da equipe belga Overdrive levou seu Toyota GR DKR Hilux T1+ ao segundo lugar, invertendo as posições com a dupla formada pelo pentacampeão do Dakar, Nasser Al-Attiyah, e o francês Mathieu Baumel – que também conduziram um Toyota GR DKR.

Na soma dos tempos dos dois dias, Al-Attiyah e Baumel ficaram com a vitória na classificação geral do Baja Aragón, com o tempo de 6h18min37s2 para um total de 512,3km. O duo franco-saudita também venceu as duas últimas edições do Dakar.

Uma das mais tradicionais provas do mundo, o Baja España Aragón completou neste sábado sua 39ª edição. Boa parte dos participantes, como Lucas e Kaíque, disputaram a corrida visando a preparação de suas equipes para a próxima edição do Rally Dakar.

Por isso, o sucesso nesse confronto é visto como uma espécie de “selo de qualidade” no cenário internacional. Na verdade, desde sua estreia em provas internacionais, em 2022, os brasileiros registraram quatro pódios: três terceiros lugares e o segundo obtido neste sábado.

“A nossa vitória na especial de ontem foi algo pra marcar a carreira. Com tantos vencedores do Dakar, como Nasser, Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz e Nani Roma, a gente tem que entrar na briga sabendo que está com gigantes. Quando encontramos eles aqui na Espanha, eu e o Kaíque brincamos que a gente não sabe se cumprimenta ou pede autógrafo”, divertiu-se Moraes, que, entre conquistas recentes, conta com o bicampeonato no Sertões (junto com Bentivoglio) e o terceiro lugar inédito para um brasileiro no último Dakar (com o navegador alemão Timo Gottschalk).

Curiosidade europeia

O próximo desafio dos brasileiros será justamente o Sertões, disputado entre 11 e 19 de agosto, prova da qual são os atuais campeões. “O Sertões eu acompanho de perto desde criança – é uma paixão pessoal. É também a maior corrida do Brasil, das Américas, um desafio incrível. Aqui na Europa todo mundo pergunta dela”, conta Moraes que, ao lado de Bentivoglio conta com o apoio de Red Bull, Toyota Gazoo Racing, SpeedMax, Strava e Zapalla em sua campanha de 2023.

“Eu o e Kaíque sempre passamos o maior sufoco no Sertões – todo dia te leva à exaustão em algum momento, mas também te ensina muito. Então, o fato de estarmos hoje aqui no pódio do Baja Aragón é resultado do que aprendemos no Brasil. Tem muita gente no Brasil que pode vir aqui e fazer grandes resultados”, incentiva o vice-campeão da 39ª edição do Baja España Aragón.

Confira o resultado final da quarta etapa do Campeonato Mundial:

1) Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Catar/França, Toyota), 512,3km em 6h18min37s2

2) Lucas Moraes/Kaíque Bentivoglio (Brasil/Brasil, Toyota), a 1min43s2

3) Carlos Sainz/Lucas Cruz (Espanha/Espanha, Audi), a 9min17s7

4) Vaidotas Zala/Paulo Fiuza (Lituânia/Portugal, Mini John Cooper), a 9min41s5

5) João Ferreira/Filipe Palmeiro (Portugal/Portugal, Mini John Cooper), a 11min08s4

6) Tiago Reis/ Valter Cardoso (Portugal, Toyota), a 11min17s8

7) Nani Roma/Alex Haro Bravo (Espanha/Espanha, Ford), a 11min56s8

8) Krzysztof Holowczyc/Lukasz Kurzeja (Polônia/Polônia, Mini John Cooper), a 13min28s9

9) Yazeed Al Rajhi/Timo Gottschalk (Arábia Saudita/Alemanha, Toyota), a 13min39s8

10) Roskas Baciuska/Oriol Vidas Montijano (Lituânia/Espanha, Toyota), a 15min54s3

