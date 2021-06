Começa o Rally Jalapão/Sertões Series na Bahia e Tocantins

A 7ª edição do Rally Jalapão/Sertões Series deu a largada nesta quinta-feira (6), em Luís Eduardo Magalhães, para a primeira de quatro etapas da edição e mais de 1.400 quilômetros de percurso, sendo 909 quilômetros de trechos cronometrados. O evento válido para a abertura do Campeonato Brasileiro de Cross Country prossegue até o próximo sábado, 19 de junho, com chegada e premiação na Vila Panambí (TO).

Na cidade de Luís Eduardo Magalhães, localizada na região Oeste da Bahia, aconteceram todas as atividades preliminares, como vistorias e ajustes finais nos veículos com parque de apoio montado no Complexo Bahia Farm Show.

Nesta quarta-feira (16), a caravana Rally Jalapão/Sertões Series com 99 veículos inscritos (169 competidores), divididos entre 14 carros, 29 motos e quadriciclos e 56 UTVs, partiu do parque de apoio às 4 horas e seguiu em deslocamento por 256,60 quilômetros.

Na cidade de Formosa do Rio Preto (BA), às 8 horas, foi iniciada a especial cronometrada de 212,30 quilômetros com destino a São Félix do Tocantins (TO), totalizando um percurso de 480,55 quilômetros. O rally adentrou o deserto do Jalapão e o dia foi de sol, calor intenso e característica de piso predominante de areia.

Os destaques do dia entre as motos foram os pilotos Bruno Leles (Yamaha), seguido de Julio Cesar Zavatti (Honda) e Bruno Pelizari (Honda). Marcelo Medeiros (Yamaha), categoria quadriciclos, fechou o dia em 11º entre as motos.

Na categoria UTV, que representa o maior grid da prova, Tomas Luza e Robson Schuinka foram os primeiros colocados. Na sequência, estiveram os primos Francesco Franciosi e Ana Paula Franciosi, de Luís Eduardo Magalhães (BA), e Fabio Ruediger e Eduardo Bampi, todos com veículo Can-Am Maverick X3.

Nos carros, o domínio foi de Adroaldo Weisheimer/Fred Budtikevitz a bordo do Ford Ranger X-Rally, na segunda posição Marcelo Gastaldi/Cadu Sachs (Giaffone Buggy V8), em terceiro lugar José Hélio Rodrigues/Ramon Sacilotti (Giaffone Buggy V8).

Nesta quinta-feira, 17, os competidores enfrentarão o trajeto mais curto e dos quatro dias do certame, totalmente inédito, com 186,53 quilômetros de distância para a segunda etapa com largada e chegada na cidade de São Félix do Tocantins (TO).

O Rally Jalapão / Sertões Series é uma realização de Arena Promoções e Eventos e Dunas Race, tem patrocínio da C6 Bank, Can-Am, CBMM, Honda, Motul e Mitsubishi Motors, e apoio da Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães e da Prefeitura Municipal de São Félix do Tocantins. A supervisão é da CBM - Confederação Brasileira de Motociclismo e CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo.

