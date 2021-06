Gabriel Varela e Filipe Bianchini assumem liderança do Rally Jalapão

Gabriel Varela e Filipe Bianchini assumiram a liderança do Rally Jalapão, primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, nesta quinta-feira (17). A dupla da equipe Monster Can-Am completou os 186 quilômetros da especial em São Félix do Tocantins (TO) em 2h14min24s, garantindo o segundo lugar do dia.

“Ficamos em segundo hoje, mas assumimos a liderança da prova. Abrimos um ritmo bom, com um pouco mais de dois minutos para o segundo colocado na geral. Andamos forte e em um ritmo bom do começo ao final, sem nenhum problema. A especial teve muita areia em todo o percurso, e a gente conseguiu um resultado muito bom tanto para o campeonato, que está começando, quanto para o rally”, disse Gabriel, logo após a especial.

O resultado desta quinta-feira colocou a dupla na liderança da classe UTV. Gabriel e Bianchini pularam da quarta para a primeira colocação na classificação geral, com um tempo acumulado de 5h15min19s, abrindo 2min43s em relação aos agora segundos colocados, Tomas Luza e Robson Schuinka, vencedores da especial que abriu o Rally do Jalapão.

O Rally Jalapão segue nesta sexta-feira, novamente com uma etapa em São Félix do Tocantins. Mais uma vez, os pilotos não enfrentarão deslocamentos, mas o percurso será bastante maior em relação ao desta quinta-feira, com 298 quilômetros cronometrados. A prova que abre o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country será encerrada no sábado. A equipe Monster Can-Am compete com apoio de Norton, Arisun Pneus, Techbond, Motul e Blindarte.

Classificação da segunda especial do Rally Jalapão:

1º - Denísio Casarini/Ivo Mayer - 2h12min05s

2º - Gabriel Varela/Filipe Bianchini - 2h14min24s

3º - Leonardo Castro/João Vitor Ribeiro - 2h14min41s

4º - Cristiano Batista/Robledo Nicoletti - 2h16min38s

5º - Paulo Closs/Vitor Closs - 2h17min14s

21º - Reinaldo Varela/Gunnar Dums - 2h23min17s

Classificação do Rally Jalapão após duas especiais:

1º - Gabriel Varela/Filipe Bianchini - 5h15min19s

2º - Tomas Luza/Robson Schuinka - 5h18min02s

3º - Fábio Ruediger/Eduardo Bampi - 5h19min08s

4º - Richard Fliter/André Munhoz - 5h20min06s

5º - Cristiano Baptista/Robledo Nicoletti - 5h20min18s

29º - Reinaldo Varela/Gunnar Dums - 5h51min24s

Programação do Rally do Jalapão:

Sexta-feira, 18/06

São Félix do Tocantins (TO) / São Félix do Tocantins (TO)

DI – 0km

ES – 198,50km

DF – 0km

Total – 298,50km

Sábado, 19/06

São Félix do Tocantins (TO) / Luis Eduardo Magalhães (BA)

DI – 0km

ES – 212,44km

DF – 256,86km

Total – 469,93km

