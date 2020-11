Dupla Varela/Dums domina especial mais veloz do Sertões

O dia surpreendeu as duplas que disputam a 28ª edição do Rally dos Sertões, que segue em disputa até o próximo sábado, quando chegará a Barreirinhas, no Maranhão, após 4.749km de um árduo percurso.

Depois do cancelamento da etapa de ontem devido ao mau tempo que impediu o voo dos aviões e helicópteros de monitoramento e socorro, esta quarta-feira foi marcada por uma especial (trecho cronometrado em alta velocidade) extremamente rápida. E se deu bem que soube arriscar e não cometer erros, como a dupla Rodrigo Varela/Gunnar Dums, que não apenas venceu na Geral entre os UTVs mas também abriu a expressiva vantagem de 5min19s sobre os segundos colocados no dia.

“A especial foi muito rápida, com longas retas e muitas curvas de alta, era velocidade pura”, resumiu o piloto da equipe Can Am Monster Energy que, com o navegador Gunnar Dums, já ocupava a liderança da classificação acumulada e agora ampliou sua vantagem.

“Graças a Deus não cometemos erros de pilotagem ou navegação, e o carro também respondeu à altura toda vez que exigimos bastante dele. Essa combinação foi fundamental hoje”, resumiu o vencedor, que agora tem 8min23s de vantagem para o segundo colocado na classificação geral, a dupla Denísio Casarini Filho/Ivo Mayer.

Nesta quinta-feira, o Sertões percorre os últimos quilômetros no Tocantins e entra no estado que encerra o roteiro no sábado, o Maranhão. O dia terá um total de 610 km de percurso, sendo 283 de especiais.

“Temos mais três dias de corrida, que totalizam cerca de mil quilômetros de especiais. É muito chão e mesmo que estejamos confiantes temos que nos manter cautelosos. As características do terreno vão mudando aos poucos agora, pois vamos em direção ao litoral maranhense, então teremos um terreno cada vez mais arenoso. É um outro tipo de pilotagem”, avaliou Reinaldo Varela, pai de Rodrigo e tricampeão mundial de Rally Cross Country ao lado do navegador Gustavo Gugelmin.

Reinaldo e Gustavo venceram a etapa de hoje na categoria Pro Over. Curiosamente, após somarem nada menos que 13h53min de pilotagem em alta velocidade nos três dias de corrida realizados desde sábado passado, a dupla está apenas 1 segundo atrás dos líderes da Pro Over, Marcelo Tomasoni/Breno Resende.

Confira o resultado de hoje no Rally dos Sertões, categoria UTV :

1) Rodrigo Varela/Gunnar Dums, 328km em 4h01min45s

2) Denísio Casarini Filho/Ivo Mayer, a 5min19s

3) Guilherme Benchimol/Daniel Spolidorio, a 10min54s

4) Marcelo Tomasoni/Breno Resende, a 11min01s

5) Richard Flitter/Aandré Munhoz, a 13min02s

6) Rodrigo Luppi/Maykel Justo, a 16min34s

Estes são os seis melhor classificados no tempo acumulado de prova :

1) Rodrigo Varela/Gunnar Dums, 13h25min00

2) Denísio Casarini Filho/Ivo Mayer, a 8min23s

3) Rodrigo Luppi/Maykel Justo, a 20min17s

4) Richard Flitter/Aandré Munhoz, a 26min13s

5) Marcelo Tomasoni/Breno Resende, a 27min57s

6) Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin, a 27min59s

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Top-7: Veja os nomes mais importantes para a construção da dinastia Mercedes na F1

PODCAST: Hamilton blefa ou fala a verdade ao ameaçar deixar a F1?