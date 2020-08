Equipe Varela Can-Am Monster Energy vence todas as especiais do Rally Jalapão

Em um início de temporada raramente visto, a equipe Varela Can-Am Monster Energy venceu todas as quatro especiais disputadas durante o Rally Jalapão, etapa de abertura do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country, disputada entre quinta-feira e este sábado no Oeste da Bahia.

Hoje (29), no dia do encerramento a dupla Gabriel Varela/Eduardo Shiga venceu a quarta e última especial ao completar os 166 quilômetros do trecho cronometrado em 1h44min35s.

O segundo e terceiro lugares neste sábado também foram da Can-Am Monster Energy, com Bruno Varela/Gustavo Bortolanza e Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin garantindo as posições para o time baseado no interior de São Paulo. Com 52 UTVs na disputa, Bruno e Bortolanza saem da prova como líderes do campeonato. Com o quarto UTV da equipe, Rodrigo Varela e Gunar Dums completaram o dia na nona colocação.

O Rally Jalapão percorreu um total de 1.231km, sendo 718km divididos em quatro especiais – a última delas neste sábado. Bruno/Bortolanza venceram a primeira e a terceira especiais, quanto Reinaldo/Gugelmin faturaram a segunda, com Gabriel/Shiga sendo os melhores na quarta e última especial da prova.

“Foi um grande resultado para a nossa equipe”, disse Reinaldo Varela, que ao lado de Gustavo Gugelmin é o atual tricampeão mundial de Rally Cross-Country na categoria UTV. “Tivemos um grid não apenas numeroso, com 52 duplas, mas também muito forte. É por isso que as duplas brasileiras são sempre competitivas no exterior. Nosso rally é de um nível muito alto”, ressaltou o piloto da equipe Can-Am Monster Energy.

Vencedor da prova, Bruno Varela disse que não teve momentos de tranquilidade. “Tivemos que forçar bastante o tempo todo. O nosso carro, um Maverick X3, aguentou bem o ritmo, pois não aliviamos em nenhum momento”, revelou. Seu irmão, Gabriel, deixa a prova com um estímulo extra: “Tivemos problemas nos dias anteriores mas a vitória hoje, no encerramento, foi importante. Eu e o (Eduardo) Shiga mostramos que temos o ritmo pra brigar pela liderança. Vamos para a segunda etapa com esse sentimento, o que é importante”, ponderou.

Os campeões do Rally Jalapão Bruno e Bortolanza concluíram a prova após 8h08min15s, ficando 5min40s na frente de Reinaldo e Gugelmin, os segundos colocados. Rodrigo e Dums acabaram a prova na 14ª colocação, enquanto Gabriel e Shiga fecharam a maratona de três dias com o 18º lugar.

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country será o tradicional RN1500, prova que acontece no Rio Grande do Norte, e está marcado para 13 de setembro.

Classificação da quarta especial do Rally Jalapão (UTVs), disputada neste sábado:

1º - Gabriel Varela/Eduardo Shiga (Can-Am Maverick X3) - 1h44min35s

2º - Bruno Varela/Gustavo Bortolanza (Can-Am Maverick X3) - 1h45min34s

3º - Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin (Can-Am Maverick X3) - 1h46min53s

4º - Francesco Franciosi/Ana Paula Franciosi (Can-Am Maverick X3) - 1h46min55s

5º - Denísio do Nascimento/Idali Bosse (Can-Am Maverick X3) - 1h47min17s

6º - Marlon Koerich/Rodrigo Khezam (Can-Am Maverick X3) - 1h49min01s

7º - Thiago Giaffone/Denis Ramón (Can-Am Maverick X3) - 1h49min31s

8º - Roberto Keller/Marcelo Ritter (Can-Am Maverick X3) - 1h49min31s

9º - Rodrigo Varela/Gunar Dums (Can-Am Maverick X3) - 1h50min14s

10º - Fábio Pirondi/Flávio França (Can-Am Maverick X3) - 1h50min41s

Classificação final do Rally Jalapão (UTVs):

1º - Bruno Varela/Gustavo Bortolanza (Can-Am Maverick X3) - 8h08min15s

2º - Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin (Can-Am Maverick X3) - 8h13min55s

3º - Aristides Mafra/Breno Rezende (Can-Am Maverick X3) - 8h25min36s

4º - Denísio do Nascimento/Idali Bosse (Can-Am Maverick X3) - 8h26min06s

5º - Francesco Franciosi/Ana Paula Franciosi (Can-Am Maverick X3) - 8min28s27s

6º - Denísio Casarini Filho/Ivo Mayer (Giaffone UTV) - 8h29min33s

7º - Gabriel Cestari/Jhonatan Ardigo (Can-Am Maverick X3) - 8h34min15s

8º - Roberto Keller/Marcelo Ritter (Can-Am Maverick X3) - 8h35min29s

9º - Tomas Luza/Robson Schuinka (Can-Am Maverick X3) - 8h38min28s

10º - Thiago Giaffone/Denis Ramón (Can-Am Maverick X3) - 8h38min41s

14º - Rodrigo Varela/Gunar Dums (Can-Am Maverick X3) - 8h47min01s

18º - Gabriel Varela/Eduardo Shiga (Can-Am Maverick X3) - 9h01min34s