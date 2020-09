X Rally Team adiciona Toyota a seu rol de supermáquinas

A equipe X Rally Team, tricampeã do Sertões e quatro vezes campeã da prova como construtora e preparadora, adicionará dois Toyota Hilux IMA 2020 para a disputa do Sertões deste ano, que acontece de 31 de outubro a 8 de novembro, com partida em Mogi Guaçu (SP) e chegada em Barreirinhas (MA). O bólido é o mesmo que venceu o Dakar de 2019 com Nasser Al-Attiyah, mas agora com atualizações, as mesmas usadas por Fernando Alonso quando disputou o Dakar deste 2020.

O time paulistano, que pelas mãos do piloto Cristian Baumgart e do navegador Beco Andreotti, venceu três edições consecutivas da prova – 2016, 2017 e 2018 -, e venceu o quarto seguido como construtora no título de Lucas Moraes e Kaique Bentivoglio em 2019, disponibilizará os dois modelos aos irmãos Cristian e Marcos Baumgart.

Os títulos vieram sob a insígnia Ford Performance na parceria com a Neil Woolridge Motorsport, que data desde 2014, e que continua em vigor independente da aquisição dos novos Toyota. “A pandemia forçou todo mundo a mudar seus planos, e correr com a nova geração da Ranger com motor V6 turbo estava em nossos. Entretanto, a NWM nos avisou de antemão que, por causa de toda a situação causada pelo coronavírus, eles não conseguiriam nos entregar os carros a tempo de testarmos e irmos para o Sertões”, falou Beco Andreotti, navegador tricampeão e chefe da X Rally Team.

“Eles são parceiros fantásticos e temos esta oportunidade de variar o mix de marcas dentro do time. Continuamos atendendo a outros pilotos com as X Rally Ranger de altíssima tecnologia e segurança construídas na nossa sede em São Paulo e agora começamos um novo capítulo trazendo as Toyota Hilux”, seguiu.

As novas Toyota Hilux foram construídas na Bélgica pela Overdrive e são os veículos oficiais da marca no Mundial FIA de Cross Country. É o mesmo carro com o qual o bicampeão mundial de Fórmula 1 Fernando Alonso disputou o Dakar deste ano na Arábia Saudita e que o tricampeão Nasser Al-Attiyah foi vice-campeão.

“É também um carro fantástico e conseguimos a oportunidade de ter a versão mais atualizada das Hilux e que já foram testadas exaustivamente pela Toyota, inclusive nas condições mais exigentes possíveis, como foi no Dakar. É uma opção também mais segura do que competir com um veículo que estaria em seu estágio inicial de desenvolvimento”, justificou Andreotti.

As duplas formadas por Cristian Baumgart e Beco Andreotti, e Marcos Baumgart e Kleber Cincea, já terão o primeiro contato com as máquinas no final de semana de 25 a 27 de setembro em Portugal, onde irão disputar o Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal, prova com 300 quilômetros de percurso. Dias antes, as duplas brasileiras testarão o carro de maneira independente em um trajeto de 250 quilômetros para os acertos iniciais.

“É importante termos este primeiro contato com o carro em condições de prova, não só de testes, para podermos nos adaptar às diferenças do novo modelo, aprender sobre sua mecânica e seus procedimentos, bem como chegar ao Sertões com a preparação adiantada”, destacou Andreotti.

As duas Ford Ranger V8 full-spec da classe T1 FIA – a mais veloz do cross country – com as quais Cristian e Marcos disputaram o Sertões 2019, permanecem para locação a pilotos interessados em disputar a prova com equipamento de ponta.

TOYOTA HILUX IMA OVERDRIVE – FICHA TÉCNICA

Motor: 5.0L V8 (Lexus RCF)

Potência: 390 HP

Torque: 590 Nm

Vel.Máx.: 195 km/h aprox.

Injeção: Direta de nova especificação

Transmissão: Câmbio Sadev sequencial 6 marchas + ré

Embreagem: AP Racing Sinter metálica

Diferenciais: Gemini Overdrive/Hallspeed

Chassis: Tubular com habitáculo em carbono-kevlar

Freios: 6 pistões refrigerados a água (frente e traseira)

Suspensão: Independente nas 4 rodas com 280 mm e amortecedores BOS

Comprimento: 4.800mm

Largura: 2.000mm

Altura: 1.750mm

Peso: aprox.. 1.850 kg vazio (mínimo pelo regulamento FIA)

Entre-eixos: 2.900mm

Tanque de combustível: FT3 Safety Tank 500L de capacidade