O Sertões, maior rally das Américas, anunciou na última quarta-feira (19) as novidades para a edição de 2020 do evento, incluindo o roteiro que será seguido. Essa é a 28ª edição do Sertões, que seguirá um protocolo de segurança especial devido à pandemia com 10 medidas. O anúncio foi feito em um evento que contou com transmissão no YouTube e um drive-in no estádio do Pacaembu, em São Paulo.

Para 2020, o Sertões traz adaptações nas dimensões esportiva, social e turística. A missão deste ano é levar acesso à medicina de qualidade e fomento econômico para as comunidades remotas e carentes do Brasil.

O Sertões sempre teve no rastro da competição uma expedição de médicos voluntários, deixando um legado social por onde passa.

Um dos projetos sociais que o Sertões pretende deixar pelas cidades por onde passar são cabines, semelhantes a grandes caixas eletrônicos com equipamentos médicos, para que a população local possa se beneficiar com os teleatendimentos em 14 especialidades médicas, como ginecologia, dermatologia e oftalmologia, além de psicologia e nutrição.

Para garantir a realização do amplo projeto do Sertões, o rally se deslocará em um sistema "de bolha em bolha", em vez do modelo tradicional de cidade em cidade. Os acampamentos serão lacrados, formando as bolhas, e quem quebrar o isolamento estará fora da prova.

As Vilas Sertões serão montadas em locais isolados, com acesso restrito apenas aos credenciados, testados com exame PCR. Equipes, competidores, staff, equipe médica, imprensa ficarão concentrados dentro da bolha, em acampamentos e motorhomes.

Visando a injeção de recursos na economia local, o Sertões irá fomentar os pequenos produtores através da compra de cestas básicas com distribuição local, já que não terá como usar os espaços da cidade. Todo o abastecimento do acampamento será feito através dos comerciantes locais.

Já a dimensão turística do Sertões foi adiada para 2021. As expedições voltarão quando for seguro, segundo a organização.

“Todos os grandes eventos esportivos estão se reinventando, com o Sertões não é diferente" disse Joaquim Monteiro, CEO do Sertões. "Vamos nos deslocar com toda segurança para ativar as economias locais e levar cuidado a quem precisa".

"Adiar a prova, em tese a opção mais fácil, seria abandonar quem sempre nos acolheu. Sertões representa superação. Nosso DNA fala mais alto. Vamos enfrentar mais esse desafio. Vamos levar esperança às pequenas cidades que há 27 anos recebem o Sertões com tanto carinho e hoje estão impactadas financeiramente".

"É da alma da comunidade do rally ser solidária. O Sertões é filho do Brasil e como todos sabem um filho do Brasil não foge à luta.”

Protocolos serão obrigatórios para adentrar bolha

Todos os envolvidos com o Sertões, entre competidores, equipe, staff e imprensa, deverão apresentar um resultado negativo de teste PCR feito entre 26 e 29/10 para obter a credencial. Para evitar aglomerações, toda a apresentação dos documentos será feita de forma online. Uma vez na bolha, as pessoas deverão manter a credencial sempre visível enquanto na bolha, com uso de máscara em tempo integral.

Em 2020, a Vila Sertões será uma bolha, com acesso exclusivo aos credenciados. Para evitar circulação fora do isolamento, o espaço contará com alimentação, banheiros e serviço de motoboy, caso seja necessário qualquer tipo de compra externa.

Dentro da bolha, haverá um controle diário das temperaturas dos competidores e presentes, além de testes aleatórios conduzidos pela equipe médica. Já os veículos de apoio serão monitorados, usando rotas pré-determinadas e abastecimento em postos credenciados que seguirão todos os protocolos de segurança, visando impedir a disseminação da Covid.

Conheça o roteiro do Sertões 2020

A largada do Sertões 2020 será no estado de São Paulo em 31/10, terminando no Maranhão em 07/11, cruzando outros três estados, Minas Gerais, Goiás e Tocantins, além do Distrito Federal, em um trajeto que totaliza 4.749 quilômetros.

Para evitar aglomerações, as cidades anfitriãs do evento serão mantidas sob sigilo, sendo reveladas apenas na véspera da chegada em cada cidade e apenas para os competidores e os envolvidos com o Sertões.

O evento terá uma concentração antes da largada no Autódromo Velocittá, na cidade de Mogi Guaçu, a cerca de 180 km de São Paulo.

"Estamos muito orgulhosos e honrados em sediar o maior rali do Brasil e um dos maiores do mundo: o Sertões", disse Guiga Spinelli, gestor do complexo. "Como responsáveis pelo Velocitta, nós sabemos que é um momento histórico ser palco de uma competição off-road de nível internacional e mostra o quanto estamos preparados para receber este tipo de competição, com toda segurança e seguindo rigorosos protocolos de saúde”

Descrição das etapas:

31/10 - Prólogo e deslocamento livre até a 1ª especial

01/11 - 1ª Etapa (Total: 1.305 km)

02/11 - 2ª Etapa Maratona Renê Mello (Total: 519 km)

03/11 - 3ª Etapa Maratona Paulo Gonçalves (Total: 369 km)

04/11 - 4ª Etapa (Total: 641 km)

05/11 - 5ª Etapa (Total: 612 km)

06/11 - 6ª Etapa (Total: 719 km)

07/11 - 7ª Etapa (Total: 512 km)

Roteiro Sertões 2020 Photo by: Reprodução

Cinco motivos para acreditar que Raikkonen não estará no grid da F1 em 2021

PODCAST: O que resta para Massa no automobilismo após sair se sua equipe na F-E?