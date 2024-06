A décima edição do Rally Jalapão realiza sua primeira especial nesta quarta-feira (19). A etapa vai contar com quatro especiais, com largada e chegada em Palmas, capital do Tocantins. A equipe Varela Can-AM Monster Energy comparece com Bruno, Rodrigo e Reinaldo Varela, que vão disputar cerca de 1.500 km na região Norte do Brasil.

O retrospecto de Bruno Varela é positivo. O piloto foi campeão do Rally Minas Brasil, que aconteceu no mês de maio. Agora a meta é manter o bom ritmo ao lado do navegador Ari Fiuza na classe UTV 1. Na mesma classe, compete Rodrigo Varela, que terminou a etapa mineira com vitória na última especial ao lado do navegador Matheus Mazzei. A dupla busca retomar o bom momento.

Já Reinaldo Varela enfrentou dificuldades na rodada realizada em Araxá. Correndo na classe UTV Over Pro ao lado de Túlio Taniguchi, o experiente piloto, que é oito vezes campeão brasileiro, quer recuperar desempenho na etapa de Palmas e acompanhar os bons resultados da equipe.

Trajeto inédito

Os três integrantes da família Varela vão enfrentar um traçado inédito para a décima edição. O prólogo de 5,90 km para definir as posições de largada aconteceu nesta terça-feira. Na UTV1, Bruno Varela e Ari Fiuza ficaram com o sexto melhor tempo, 4min22s25, apenas 5s02 atrás dos líderes, José Hélio e Julio Cesar Zavatti, da Casarini Racing. Rodrigo Varela e Matheus Mazzei partem em 26º. Já Reinaldo e Túlio conquistaram o terceiro melhor tempo da Over Pro.

A primeira especial está marcada para quarta-feira, saindo de Palmas. Serão 191 km cronometrados até São Félix do Tocantins. A cidade será palco das segunda e terceira especiais, que acontecem na quinta e sexta-feira e contam com 216 km e 249 km, respectivamente. No sábado, a última especial deixa São Félix e retorna à Palmas em um circuito de 178 km cronometrados.

Ao longo dos dias de competição, as duplas irão enfrentar terrenos com 90% de piso de areia e trechos em trilhas, estradas de fazendas e pontos de alta velocidade, passando por cenários de tirar o fôlego em um dos lugares mais bonitos do país. O Rally Jalapão é a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Raid e vai até 22 de junho.

