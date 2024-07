Yamaha Ténéré 700 estreará no Sertões com a MSL Motorsports

A MSL Motorsports traz para o Sertões a nova Yamaha Ténéré 700, especialmente modificada para a maior competição fora de estrada das Américas. O time com sede em São Paulo também terá Janaína Souza, detentora da Copa Mundial Feminino de Rally Baja da FIM (World Cup 2020), entre outros títulos, para comandar a Big Trail exclusivamente para a disputa do 32º Rally Sertões, que largará no dia 23 de agosto em Brasília (DF) e passará pelos estados de Goiás e Bahia, com retorno à Brasília.

Atualmente radicada em Portugal, a piloto paulistana guarda grande expectativa para aventura que, neste ano, percorrerá mais de 3,5 mil quilômetros. “A minha vida sempre foi movida a desafios. Seguiremos juntos para encarar o Sertões em mais uma grande edição. Sem dúvidas, fico muito feliz em ser a primeira mulher a encarar o maior rally das Américas com esta Big Trail, mas isso não seria possível sem o apoio da MSL Motorsports, equipe que acreditou no meu trabalho e trouxe a minha tão desejada Yamaha Ténéré 700 ao Brasil. Voltar ao meu país e competir a bordo dessa máquina são momentos que ficarão registrados entre os melhores da minha vida”, declara Janaína, que carregará o #31, e competirá pela Categoria Super Production / Over 45.

Para Raquel Stein, chefe de equipe e coordenadora de marketing da MSL Motorsports, o Sertões, como principal evento do automobilismo off-road realizado no Brasil, é a plataforma ideal para mostrar inovações e do que é capaz de desenvolver e empreender.

“Estamos muito felizes em podermos trazer para o Brasil a Yamaha Ténéré 700 e a piloto Janaína Souza para nos representar nesta edição. Toda a negociação para essa parceria e trâmite logístico está acontecendo desde abril passado, fazendo tudo da melhor forma possível”, destaca.

“Quando a Yamaha Brasil anunciou que a moto iniciaria seu prévio lançamento em 2025, era o que precisávamos para garantir que estávamos no caminho certo dessa inovação ao trazer a moto para o Sertões. A equipe tem investido muito em desenvolver uma nova proposta em processos com modernidade, sempre pautados pela ética, profissionalismo e contemporaneidade. Em breve, teremos novos projetos para competições nacionais e internacionais”, afirma Stein.

A máquina que será comandada por Janaína foi recentemente anunciada pela Yamaha e a MSL terá exclusividade em disputar com o modelo da marca. Importado da Europa, o exemplar chega ao Brasil no dia 20 de julho para os primeiros testes e treinos. Com 205 quilos, possui motor quatro tempos, CP2 bicilíndrico de 698 cm3 arrefecido a líquido, que entrega 73,4 cv de potência a 9.000 rpm e torque de 6,93 kgfm de torque a 6.500 rpm. O câmbio é mecânico de seis velocidades. As rodas raiadas de aros de alumínio têm 21 polegadas de diâmetro na dianteira e 18 polegadas na traseira. A moto ainda conta com sistema de freios Brembo, com dois discos de 282 mm de diâmetro cada na dianteira e um disco de 245 mm na traseira. O sistema de suspensão conta com um conjunto KYB de 43 mm de diâmetro na dianteira e Ohlins TTX Full na parte de trás.

O Sertões será a primeira competição que a Ténéré 700 será colocada em prova e quinta participação de Janaína Souza. “Sem dúvidas um prazer enorme e também uma grande responsabilidade competir com esta Ténéré 700, pois, comercialmente, a moto tem lançamento de vendas previsto para o primeiro trimestre de 2025, e seremos pioneiros no segmento. Este exemplar nós importamos diretamente da Europa e foi totalmente preparado para o uso Off Road Extremo. Como já estou habituada ao modelo e participo de diversas competições na Europa com a T7, tenho muita confiança no potencial da motocicleta e vou fazer o meu melhor para cruzarmos a linha de chegada garantindo os melhores resultados”, declara Janaína.

A piloto também destaca o ineditismo do roteiro 2024 do Sertões e a confiança que deposita na sua nova equipe. “Uma coisa que aprendi durante esses anos de competição foi sempre foi manter a concentração e não ficar afoita tudo logo de cara. Com isso, pretendo não arriscar muito, porém quero garantir um bom lugar na ordem de largada. Tenho certeza de que será mais um ano de sucesso do evento com passagem por lugares onde ainda não conheço e vou ter o prazer de desbravar com o apoio da MSL Motorsports. Toda esta logística é fundamental para garantir a segurança no apoio do piloto, e isso me traz um sentimento de paz e tranquilidade sabendo que posso confiar nos profissionais que temos no time”, ressalta.

Além do mundial de Baja, Janaína detém em seu currículo outros diversos títulos, como Brasileira de Enduro FIM (2x) e Enduro da Independência (4x). No Sertões, conquistou o vice-campeonato pela categoria Self (sem assistência mecânica), a terceira posição pela Rally Brasil além do título de piloto revelação, em 2017. “Naquela ocasião, minha meta era apenas completar a prova e realizar um sonho pessoal. Porém, ao longo dos dias, consegui imprimir um bom ritmo e a determinação me garantiu uma vitória pessoal superando todas as expectativas”, completa.

Este ano, a largada e a chegada da 32ª edição do Sertões acontecerão em Brasília, com um roteiro total de 3.504 quilômetros, sendo 2.507 em especiais. A competição passará pelos estados de Goiás e Bahia, num percurso completamente inédito.

