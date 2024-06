Moraes entra no top 3 do Mundial de Rally Raid após participação no Ruta 40

Lucas Moraes encerrou sua participação no Desafio Ruta 2024 nesta sexta-feira (07/06), com a quinta colocação geral do rally.

O piloto do carro oficial da equipe Toyota Gazoo Racing, ao lado do navegador Armand Monléon, viveu momentos de glória e dificuldade na etapa argentina, a penúltima do Campeonato Mundial de Rally Raid. Os resultados ao longo dos cinco dias de competição ajudaram Lucas a se colocar em terceiro na tabela de pontos do Mundial.

Lucas iniciou o rally com dificuldades após ter uma de suas rodas atingidas por uma pedra no prólogo, obrigando o piloto a largar na última posição. Porém, o bicampeão do Rally dos Sertões conseguiu se impor na desafiadora serra argentina e finalizou a primeira especial em terceiro. No dia seguinte, em uma performance satisfatória, venceu a especial mais longa da etapa.

Mais problemas e recuperação efetiva

O terceiro dia de atividades trouxe um desempenho ainda satisfatório, com o quarto lugar na especial. Já a quarta rodada do rally foi desafiadora. A suspensão traseira direita do carro de Moraes e Monléon quebrou, colocando a dupla em uma situação difícil: finalizaram em 17º e caíram de terceiro para sétimo na classificação geral.

Restando apenas uma especial, o desafio para terminar o Ruta 40 em uma boa colocação aumentou. Mas a experiência falou mais alto e Moraes conseguiu fechar a especial, que saiu de La Rioja em direção a Córdova em um trajeto de 218 km cronometrados, com o quarto lugar. Foram 04min36s de diferença para os líderes, a dupla Yazeed Al Rajhi e Timo Gottschalk, da Overdrive Racing, que finalizaram em 2h34min40s.

Na classificação geral, Lucas conseguiu terminar em quinto lugar, com 1h13min03s de diferença para Al Rajhi e Gottschalk, que venceram o Desafio Ruta 40 com 17h38min21s. O resultado ajudou a impulsionar Lucas Moraes na tabela do mundial, onde ele agora ocupa a terceira posição com 103 pontos. O catari Nasser Al-Attiyah lidera com 156, enquanto o saudita Yazeed Al Rajhi é o segundo com 131 tentos.

