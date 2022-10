Guiga Spinelli volta a representar o Brasil no Mundial e disputa o Baja Portalegre 500 em Portugal

Carregar reprodutor de áudio

Guiga Spinelli disputa nesta semana, entre os dias 27 e 29 de outubro, o Rally Baja Portalegre 500, uma das mais prestigiadas provas do mundo. Para a 36ª edição realizada em Portugal, o piloto brasileiro terá como navegador o campeão do mundo e vencedor do Dakar, Gustavo Gugelmin.

A prova portuguesa marca o retorno de Spinelli às principais competições de rali. Em novembro de 2021, Guiga disputou e venceu a etapa de Ilha Comprida (SP) do Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, garantindo mais uma conquista no currículo que inclui cinco títulos do Sertões e pódios no Dakar.

Os testes foram realizados no último mês de setembro, e o piloto aprovou o desempenho do carro, fazendo alguns ajustes visando a participação na prova portuguesa, que terá três especiais em apenas dois dias.

“Corri a última vez o Baja Portalegre 500 em 2017, e é uma prova muito disputada, com grandes nomes no grid e carros que vencem as principais competições do mundo. Estou muito empolgado, pois vou estrear esta Mitsubishi Triton em uma prova internacional correndo ao lado do Gustavo Gugelmin pela primeira vez com a equipe M Racing, que tem mais de 30 anos de tradição. A expectativa é de fazer uma prova em que a gente consiga ganhar o máximo de ritmo possível. Seremos a única dupla brasileira entre os carros, então faremos de tudo para representar bem nosso País”, disse Guiga.

O piloto já está em Portugal e, nesta quarta-feira, realiza o shakedown do veículo. No dia seguinte, haverá o reconhecimento do traçado do prólogo e a largada promocional. O prólogo e primeira especial serão disputados na sexta-feira, enquanto o sábado terá o encerramento da prova com mais duas especiais.