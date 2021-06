O roteiro do Sertões 2021 foi revelado. A 29ª edição do maior rally das Américas será uma exaltação ao Nordeste. Uma prova 100% sertão. Dos nove estados do Nordeste, o rally vai passar por sete. Serão 3.524km de percurso total. A direção técnica se esmerou em realizar uma prova altamente exigente e ao mesmo tempo deslumbrante, com visuais de tirar o fôlego.

Dentre eles, três tesouros nacionais: o entorno do Rio São Francisco, ou velho Chico como é conhecido, que foi onde tudo começou – a primeira edição do que depois viria a ser o Sertões foi chamada de Rally do São Francisco; a Serra da Capivara (PI), patrimônio mundial da Unesco e um terceiro tesouro baiano a ser revelado.

A largada e a chegada vão acontecer em praias paradisíacas. Na Pipa, município de Tibau do Sul (RN), em comemoração aos 520 anos do estado potiguar; e a chegada em grande estilo na Praia dos Carneiros - Tamandaré (PE). É a primeira vez na história que Pernambuco recebe a chegada do evento.

O Sertões apresentou também seu Plano de Sustentabilidade; a volta das Expedições Turismo e as ações sociais programadas para esse ano, através da SAS Brasil. O Sertões é muito mais do que uma competição de rally. É um evento em 3 dimensões: Esporte, Social e Turismo, que tem como propósito fazer a diferença por onde passa e promover as belezas do Brasil.

“Preparamos muitas novidades para esse ano", disse Joaquim Monteiro, CEO.do Sertões. "Uma edição 100% no Nordeste, fato inédito na história do Sertões, com largada e chegada também em cidades inéditas".

"Além do impacto social através dos atendimentos da SAS Brasil, estamos evoluindo na parte de sustentabilidade. Já na largada todas as emissões da frota de veículos do Sertões serão neutralizadas, além de outras ações sustentáveis que estamos implantando".

"A grande razão de existir do Sertões é promover o Brasil. Os três tesouros de 2021 são: Serra da Capivara (PI), o entorno do Rio São Francisco, uma homenagem a origem do Sertões, e o terceiro que vamos revelar em breve, vai ser na Bahia. Estamos muito felizes em voltar com as expedições Sertões, para aqueles que querem se divertir sem competir. Seja bem-vindo ao Sertões 2021!”

Roteiro 100% Sertão

Serão 10 dias de prova: prólogo mais nove etapas. O Sertões 2021 vai passar por sete dos nove estados que compõem o Nordeste: RN, PB, PE, PI, BA, AL, CE. Porém, dos sete, dois estados não vão receber a Vila Sertões: AL e CE. A largada será inédita, na Praia da Pipa (RN), em comemoração aos 520 anos do estado potiguar. E pela primeira vez Pernambuco será o palco da chegada, na Praia dos Carneiros, município de Tamandaré.

O roteiro, com 3.524 km, vai reunir os melhores trechos especiais da região Nordeste, num total de 2.164km – 60% do percurso. A direção técnica se esmerou em produzir uma prova para encantar os competidores em termos de belezas naturais e nível técnico e garante que a prova está completa e entre a top 3 da história.

A primeira especial vai adentrar o sertão do seridó, uma região montanhosa, já para esquentar os motores e aclimatar os competidores. A segunda etapa é uma ligação para o sertão mais a oeste. No terceiro dia, a caravana vai passar por vários parques eólicos e por uma ponte com 800 metros de comprimento. Já no quarto dia, os competidores vão se deparar com o primeiro tesouro da natureza: o entorno da Serra da Capivara (PI), patrimônio mundial da UNESCO.

A tão temida etapa Maratona, que não permite apoio mecânico, será realizada no quinto dia de prova e vai estabelecer um novo recorde no Sertões: a maior especial em areia já feita na história. Serão 220km de areia pesada dentro de uma especial de 330km.

Segundo a direção de prova, “a melhor especial da prova, a mais dura, porém a mais prazerosa”. E ainda tem a ‘cereja do bolo’ no sétimo dia: o prazer de andar às margens do Rio São Francisco, ver a caatinga virando verde e a chegada com vista para um cânion deslumbrante. O último dia não terá areia, apesar da proximidade com o litoral de PE, mas o desafio será a navegação.

Sertões 2021 Photo by: Reprodução

Confira a programação do Sertões 2021:

Prólogo – Sexta 13/08

1ª. etapa PIPA RN – PATOS PB – SÁBADO 14/08.

82KM TE. 235KM DF. 93KM TOTAL= 410KM

2ª. etapa PATOS PB – ARARIPINA PE – DOMINGO 15/08.

27KM TE. 245KM DF. 237KM TOTAL= 509KM

3ª. etapa ARARIPINA PE – SÃO RAIMUNDO NONATO PI – SEGUNDA 16/08.

146KM TE. 220KM DF. 38KM TOTAL= 404KM

4ª. etapa S.RAIMUNDO PI / S. RAIMUNDO PI – TERÇA 17/08.

16KM TE. 290KM DF. 5KM TOTAL= 311KM

5ª. etapa - SÃO RAIMUNDO PI / XIQUE XIQUE BA – QUARTA 18/08 - MARATONA

11KM TE. 329KM DF. 93KM TOTAL= 433KM

6ª. etapa XIQUE XIQUE BA / PETROLINA PE – QUINTA 19/08 – FIM DA MARATONA

0KM TE. 310KM DF. 146KM TOTAL= 456KM (FIM MARATONA)

7ª. etapa PETROLINA PE / PAULO AFONSO BA – SEXTA 20/08

133KM TE. 242KM DF. 24KM TOTAL= 399KM

8ª. etapa /PAULO AFONSO BA / GARANHUNS PE – SÁBADO 21/08

39KM TE. 152KM DF. 200KM TOTAL= 392KM

9ª etapa GARANHUNS PE / TAMANDARÉ PE – DOMINGO 22/08

58KM TE. 141KM DF. 12KM TOTAL= 211KM

TOTAL GERAL= 3524 KM TOTAL DE ESPECIAIS= 2.164KM

Formato

A Vila Sertões será em modelo híbrido. Competidores e equipes poderão usar hotelaria e restaurantes das cidades anfitriãs, priorizando os estabelecimentos com o Selo Turismo Responsável, lançado pelo Ministério do Turismo, que estabelece boas práticas de higienização para cada segmento do setor.

O selo é um incentivo para que os consumidores se sintam seguros ao viajar e frequentar locais que cumpram protocolos para a prevenção da Covid-19. Ano passado, toda a caravana era obrigada a dormir em “bolhas”, locais afastados dos centros e com rígido controle de entrada.

Quanto ao acesso do público nas Vilas, este será controlado. Em 2020 não foi permitido nenhum acesso. Vale ressaltar que um dos objetivos do Sertões é fomentar a economia das pequenas cidades por onde o rally passa.

Uma reavaliação dos protocolos locais será feita mais próximo do evento e, caso necessário, serão implantadas eventuais adequações ao modelo adotado, garantindo assim a segurança dos competidores e moradores de cada cidade anfitriã.

Sertões 2021 Photo by: Reprodução

Carbono Zero

Em 2021 o Sertões passa a ser Carbono Zero. Alinhado ao movimento mundial de preservação do planeta, o maior rally das Américas assume o compromisso de neutralizar suas emissões.

A parceria inédita firmada com a Moss.earth, principal plataforma de compensação de carbono do mundo, garantirá a neutralização de 2.000 toneladas de CO2 para a edição deste ano, ou seja, as emissões de toda a frota do Sertões - veículos de competição, equipes de apoio, caminhões, motorhomes, carros da organização e deslocamentos aéreos – serão zeradas. Os créditos de carbono serão revertidos para projetos na Amazônia.

Na parte técnica, a Dunas lançou um plano de metas escalonado até 2025 visando substituir os combustíveis fósseis. Este ano, o Sertões vai contar com uma nova categoria geral para veículos movidos a etanol, com subsídio de 25% de desconto nas inscrições; e a estreia do 1º. veículo experimental híbrido, com um projeto 100% brasileiro (UTV movido a etanol + baterias elétricas) - o Exo Nb-Hybrid -, que está sendo desenvolvido graças à parceria entre a CBMM e a Giaffone Racing.

Em 2022, a meta é incorporar subcategorias a etanol, categoria veículo híbrido e o 1º veículo elétrico experimental. Para 2023/2024, uma competição entre energias renováveis alternativas e o engajamento na categoria etanol. Já em 2025 a meta é fazer um rally apenas com veículos com energia renovável: híbrido, elétrico, etanol e combustível sintético.

Ao longo de sua história, o Sertões sempre se preocupou com o impacto ambiental da prova, promovendo a coleta de óleo dos motores dos carros e motos de competição, o recolhimento de peças e rejeitos ao longo da rota e destinação adequada do lixo produzido pelos competidores e organização.

Expedições Sertões

As expedições turísticas do Sertões estão de volta em 2021. Segundo dados do Ministério do Turismo brasileiro, as viagens outdoor, sem aglomeração, estão ganhando mais relevância. Os brasileiros estão ávidos por viajar para áreas onde possam desfrutar e ficar distante de aglomerações e o Brasil conta com muitos tesouros a serem desbravados.

Para atender a esta demanda, o coordenador das expedições, Renato Perotti, preparou roteiros incríveis para os entusiastas do off road em parceria com empresas de turismo homologadas pelo Sertões. Um variado cardápio de experiências está disponível, seja a bordo de um carro, moto ou UTV, durante os eventos de rally e também em períodos fora de competição.

Durante o Sertões, os expedicionários contam com a Categoria Aventura. Uma experiência única para viver o Sertões por dentro. É necessário ter um 4x4 com algum preparo. O participante da Categoria Aventura terá vivências exclusivas como: passar pela rampa de largada e chegada; percorrer diariamente alguns trechos das especiais destinadas aos pilotos; ter acesso a locais privilegiados para poder sentir bem de perto toda a adrenalina da passagem dos veículos de competição em locais privilegiados, além de ter acesso a Vila Sertões. É uma oportunidade única para quem sonha um dia ser um piloto do Rally dos Sertões.

SAS

O SAS Brasil, ação social oficial do Sertões segue firme e forte em 2021, dando continuidade ao projeto pioneiro de telemedicina implantado em 2020: em parceria com o Sertões, foram instaladas 4 Unidades de Teleatendimento Avançado (UTAs) em três estados do Brasil (Goiás, Maranhão e Ceará), proporcionando acesso gratuito a 16 especialidades médicas.

Para 2021, a startup SAS Brasil dará continuidade ao projeto de transformar o acesso à saúde num modelo replicável e escalável. A meta é instalar mais quatro UTAs e visitar ao menos 5 estados.

Fora isso, está planejada a volta das expedições no formato mutirões de saúde durante o rally e fora dele, com ações presenciais em cidades selecionadas do roteiro do Sertões, agora com a estrutura das três carretas. A estratégia de atuação da SAS terá como ponto focal a mulher e, a partir dela, alcançar todo o núcleo familiar com foco em oncologia (câncer de pele e câncer de colo de útero); e saúde infantil (odontologia e oftalmologia).

