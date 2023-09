Lucas Moraes lidera briga no Campeonato Brasileiro de Rally Baja

O último final de semana foi marcado pelo encerramento da primeira metade da temporada do Campeonato Brasileiro de Rally Baja. E foi também mais uma demonstração de força da equipe MEM Motorsport, defendida por Lucas Moraes, jovem que se tornou uma estrela do off-road depois de chegar ao pódio em sua primeira participação no Rally Dakar.

No sábado e domingo, Moraes venceu as duas especiais do Rally Serra Azul, disputado no interior de São Paulo e válido como quarta etapa do Campeonato Brasileiro. Com as vitórias, Moraes somou mais duas às cinco que já detinha – cada prova do Campeonato é formada por duas especiais disputadas em dias diferentes e com pontuação individual. Até agora essa escrita só foi quebrada na segunda especial do Rally Cuesta, disputado em maio, quando Moraes levou seu Polaris RZR PRO R ao segundo lugar – ainda assim um resultado excepcional em um grid de muita qualidade.

"Briga vai ser longa"

“Eu jamais poderia esperar um desempenho tão forte assim, esta primeira metade da temporada foi espetacular e estou muito orgulhoso do que a nossa equipe conseguiu atingir”, resumiu Lucas. “Claro, não espero que o restante da temporada seja assim. Temos concorrentes muito fortes e tenho certeza de que vão dificultar as coisas. Temos mais metade da temporada pela frente, então a briga ainda vai ser longa”, completou Moraes.

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Baja será o Rally Rota SC, a ser disputada no dia 30 de outubro, no interior de Santa Catarina. No momento, Moraes soma 205 pontos, contra 146 do segundo colocado, Guilherme Cysne. A equipe MEM Motorsport conta com apoio de Red Bull, SpeedMax (PneuStore), Zapälla, Strava e Sparco. Após quatro das oito etapas da temporada, a classificação completa está assim:

1º Lucas Moraes (Polaris RZR PRO R), 205 pontos

2º Guilherme Cysne (Can Am Maverick X3), 146

3º Bruno Varela (Can Am Maverick X3), 135

4º Reinaldo Varela (Can Am Maverick X3), 127

5º Ricardo Galli (Can Am Maverick X3), 104

6º Kaique Bentivoglio (Polaris RZR PRO R), 94

7º Gabriel Varela (Can Am Maverick X3), 92

8º Pedro Mac Dowell (Polaris RZR PRO R), 70

9º Gregório Caselani (Polaris RZR PRO R), 68

10º Guilherme Vieira (Can Am Maverick X3), 67