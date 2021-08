Neste sábado (14), Marcelo Medeiros largou à frente pela vitória no prólogo e concluiu a primeira das nove etapas da 29ª edição do Rally dos Sertões no primeiro lugar entre os quadriciclos.

O maranhense, tetracampeão do maior rally de todas as Américas, compete com sua Yamaha YFM 700R #100 tanto pelo Campeonato Brasileiro de Cross Country quanto pela FIM. Ele completou os 235 quilômetros da especial do dia, entre Tibau do Sul (RN) e Patos (PB), em 4h29min20seg, uma vantagem de mais de oito minutos sobre o segundo colocado na categoria.

O percurso especial deste sábado exigiu perspicácia e experiência dos pilotos. O início foi um percurso duro, com trechos sinuosos, com piso de muita pedra, cascalhos, mata-burros e buracos, setores de média e baixa velocidade, que atravessou a região de Seridó, considerada umas das mais temidas e difíceis para os pilotos de rally. Fechando o dia, um trajeto montanhoso, com triais técnicos até o início do deslocamento final.

Uma etapa que resume o desafio que virá pela frente, com poucos retões e que abusará do conhecimento e da percepção afiada dos competidores. “Hoje foi um dia muito travado. Muitas pedras no caminho e trecho que exigiu muita atenção na pilotagem", disse Medeiros.

"Outro ponto que dificultou nesta etapa foi o calor. O dia foi extremamente quente. O Importante é que nosso quadri terminou inteiro, sem nenhum problema e pronto para os próximos desafios, em busca do penta”, completou ele, em sua 11ª participação nos Sertões.

Para domingo, o piloto da Taguatur terá pela frente outro duro desfio. A segunda etapa é denominada “Padin Ciço”, porque a chegada da especial passará pertinho da estátua do padroeiro dos nordestinos, com aproximadamente 30, de altura, em Juazeiro do Norte (CE).

O trecho especial, com 249 quilômetros, passará por 11 cidades e promete ser bem completo. No início, passará por fazendas e o percurso reserva muitos buracos, mata burros e trechos bem sinuosos, que exigirá atenção total do piloto. O trajeto passará a ter pistas mais rápidas, principalmente do meio para a frente, porém com piso com cascalhos, pedras e piçarras, sem areia.

Depois de “pedir a benção” para Padre Cícero, a caravana do Sertões segue para o deslocamento final mais longo da edição. Serão 241 quilômetros até chegar em Araripina (PE), o maior polo gesseiro do Brasil.

O rali passará ainda por São Raimundo Nonato (PI), Xique-Xique (BA), Petrolina (PE), Delmiro Gouveia (AL), Arapiraca (AL) e Tamandaré (PE), onde será a chegada no dia 22, e sediará a cerimônia de premiação. Marcelo Medeiros conta com patrocínio do Governo do Estado do Maranhão e do Centro Elétrico, através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, no Rally dos Sertões.

RESULTADO DA 1ª ETAPA – QUADRICICLOS

“Seridó”: Praia da Pipa – Tibau do Sul (RN) / Patos (PB)

1) #100 Marcelo Medeiros, Yamaha YFM-700R, Taguatur Racing Team, 04h29min20seg5

2) #107 Manuel Andujar, Yamaha Raptor 700, Bianchini Rally, 04h37min43seg8

3) #101 Rafal Sonik, Yamaha Raptor, Sonik Team, 04h50min10seg4



-

Próximos trechos do SERTÕES 2021:



Domingo, 15/08 - 2ª etapa –

“Padim Ciço”: Patos (PB) / Araripina (PE)

DI – 20 km | TE – 249 km | DF – 241 km | Total = 511 km

Local da chegada: Parque dos Vaqueiros - Araripina (PE)

Segunda-feira, 16/08 - 3ª etapa

– “São Raimundo Nonato”: Araripina (PE) / São Raimundo Nonato (PI)

DI -150 km | TE – 220 km | DF 45 km | Total= 451 Km

Local de chegada: Parque de Exposições - São Raimundo Nonato (PI)

Terça-Feira, 17/08 - 4ª etapa

– “Laço do Vaqueiro”: S. Raimundo Nonato (PI)

DI – 0 km |TE – 316 km |DF – 5 km | Total= 321 km

Local de chegada: Parque de Exposições - São Raimundo Nonato (PI)

Quarta-feira, 18/08 - 5ª etapa – “Xique-xique”: S. Raimundo Nonato (PI) / Xique-Xique (BA)

DI – 14 km | TE – 329 km | DF – 100 km |Total = 422 km (MARATONA)

Local de chegada: Parque Aquático Ponta das Pedras

Quinta-feira, 19/08 - 6ª etapa

- “Velho Chico”: Xique-Xique (BA) / Petrolina (PE)

DI – 0 km | TE – 328 km | DF – 148 km |Total = 476 km (FIM MARATONA)

Local de chegada: Pátio de evento Ana das Carrancas

Sexta-feira, 20/08 - 7ª etapa

– “Lampião”: Petrolina (PE) / Delmiro Gouveia (AL)

DI – 139 km | TE – 240 km | DF – 62 km |TOTAL= 441 km

Local de chegada: Cidade Universitária

Sábado, 21/08 - 8ª etapa

– “Alagoas”: Delmiro Gouveia (AL) / Arapiraca (AL)

DI – 9 km | TE – 152 km | DF – 87 km | TOTAL= 249 km

Local de chegada: Planetário e Casa da Ciência

Domingo, 22/08 – 9ªetapa

- “Sertão virou mar”: Arapiraca (AL) / Tamandaré (PE)

DI – 194 km | TE – 133 km | DF – 18 km | TOTAL= 344 km

Local de chegada: Forte de Santo Inácio de Loyola

TOTAL GERAL= 3.615 km | TOTAL DE ESPECIAIS= 2.202 km

MAX WILSON vê colaboração “MARAVILHOSA“ de BAND no automobilismo, com F1 “até no PROGRAMA DO NETO”

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: