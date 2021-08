O Rally dos Sertões começou com emoções para Nelson Piquet Jr. e Flavio França, da equipe Cotton/Matheis. No shakedown, realizado nesta quinta-feira, a dupla teve um problema no UTV, causando um princípio de incêndio controlado pela organização.

A equipe precisou de resiliência e garra para reconstruir a máquina e colocar em condições de disputar o prólogo na manhã desta sexta-feira, foram mais de 12 horas de trabalho de reconstrução do veículo.

O prólogo, trecho cronometrado que define a ordem de largada, não foi fácil para Piquet e França. A dupla enfrentou problemas com a voltagem de bateria, perdendo tempo no início, mas completaram o percurso de 11 km na praia da Pipa, no município de Tibau do Sul/RN.

Considerando todos os percalços enfrentados pela dupla, o 18º lugar na categoria UTV2 já pode ser considerando uma boa conquista. A próximo desafio de Nelsinho Piquet e Flavio França no maior rally das Américas começa neste sábado, a dupla irá encarar um deslocamento de 415 km entre Tibau do Sul/ e Patos/PB, sendo 235 km de trecho cronometrado.

“Tivemos um problema grave no shakedown e isso acabou afetando no prólogo. Hoje a questão de voltagem de bateria nos fez perder um pouco de tempo no começo, mas considerando tudo que passamos ontem, não é a pior situação. A equipe trabalhou até às quatro da manhã, então só tenho a agradecer a todos que ajudaram na reconstrução do UTV", disse Piquet.

