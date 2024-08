Moraes / Bentivoglio projetam etapa final do Sertões 2024

O penúltimo dia da 32ª edição do Rally dos Sertões, disputado nesta sexta-feira (30) em Formosa, cidade de Goiás, correspondeu à sétima especial da competição. Considerada a mais rápida entre todas, a etapa exigiu destreza das duplas, com Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio saindo vitoriosos com o Toyota GR DKR Hilux #323. Essa é a quarta especial vencida pelo duo até aqui.

O diferencial que tornou a etapa de 497 km totais e 349 km cronometrados em uma prova extremamente rápida foi o piso liso e um trajeto que incluiu subida de serra e alto de chapadas. Lucas e Kaíque lideraram as duas primeiras parciais do dia, em um ritmo forte.

A dupla, que busca seu terceiro título no Sertões, encerrou a prova na frente com o tempo de 4h36min45s81, abrindo 2min27s72 de vantagem para Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs. Marcos Moraes e Fábio Pedroso finalizaram em terceiro, com 4min05s83.

“Hoje foi uma especial muito importante, fizemos a etapa redonda, em ritmo forte para não perder a concentração. A ideia era não perder nenhum tempo hoje, para amanhã poder andar um pouco mais tranquilo até chegar em Brasília”, comentou Lucas Moraes, que é piloto oficial Toyota Gazoo Racing.

Cautela antes do último dia - Com o resultado desta sexta-feira, Lucas e Kaíque continuam na liderança da classificação geral dos Carros com 22h53min56s55, abrindo 15min41s76 de vantagem para os vice-líderes Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs. Marcos Moraes e Fábio Pedroso se encontram em terceiro, com 29min04s92 de diferença para os líderes.

A vantagem obtida pela dupla do #323 é considerada confortável, mas Lucas Moraes prefere ser cauteloso ao falar sobre a possível conquista do tricampeonato: “O Sertões é sempre um desafio e não dá para ter uma definição até realmente o rally ser finalizado”, acrescentou ele.

No sábado (31), a dupla deixa Formosa para retornar ao palco da abertura da edição deste ano, Brasília (DF). A grande final do Rally dos Sertões será disputada em 263 km, sendo 133 deles contra o relógio.

