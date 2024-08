Sertões faz festa para os campeões neste sábado em Brasília

O Sertões está de volta a Brasília neste sábado (31). Após percorrer cerca de 3.700 km em nove dias de competição atravessando o DF; Goiás, Minas, Tocantins e Bahia, o maior rally das Américas conclui o desafio na Capital Federal.

Será o momento de festa para pilotos, navegadores e equipes que cruzaram o coração do Brasil em uma prova de resistência que exigiu de homens e máquinas. E de consagração para os melhores nas motos, carros, UTVs e quadriciclos - tanto na classificação geral quanto das diferentes categorias.

O público poderá acompanhar toda a movimentação de forma gratuita, a partir das 8h. A rampa de chegada está montada na área anexa à Arena BRB Mané Garrincha onde foi disputado o Super Prime, no dia 23.

Por ela passarão não só todos os veículos que terminaram o Sertões BRB, mas também os participantes do Sertões Expedition - as expedições turísticas que acompanham a prova desbravando os tesouros turísticos ao longo do percurso. Nela também será montado o pódio para a premiação dos vencedores.

Neste último dia, os competidores largam de Formosa (GO) para um percurso de 263 km, dos quais 133 cronometrados. Uma especial mais curta, mas que pode fazer a diferença na luta pela vitória final nas categorias em que poucos segundos separam os primeiros colocados.

