O Sertões 2024 marcou a estreia de um nome conhecido do automobilismo mundial no mundo do rali. Sacha Fenestraz, piloto da Nissan na Fórmula E, veio ao Brasil ter sua primeira experiência no off-road. E ela não tinha como ser mais especial, tendo ao seu lado como navegadora, sua própria mãe, Stephanie, veterana do Dakar.

Com algumas quebras na parte intermediária da competição, a dupla, que compete na classe dos UTVs, ocupa a 49ª posição na classificação geral entre 89 inscritos, ficando a 04h51min02s dos líderes Denisio do Nascimento e Gunnar Dums.

Mas se engana quem acha que isso irrita a dupla. Em conversa com o Motorsport.com no acampamento em Formosa, após a penúltima etapa, Sacha e Stephanie esbanjavam felicidade e bom humor com a experiência.

"Muito divertido", disse Sacha. "Obviamente, é uma experiência completamente nova para mim. Muito diferente de tudo o que estou acostumado. Estou passando muito bem. É muito trabalho, tem muita mecânica envolvida... Nas etapas quatro e cinco sofremos muitas quedas, tivemos muitos problemas, então aprendi muito sobre mecânica também".

Stephanie aprovou a performance do filho em sua estreia nos ralies: "É um excelente piloto, mas nunca duvidei. Já sabia. É um super piloto, muito rápido e muito seguro. Então é um orgulho total".

E ela nega que seja mais rígida com ele só por ser seu filho: "Não. Não porque rindo e nos divertindo demais. Estamos aqui para nos divertimos. Algumas vezes temos algumas discussões, mas isso é normal, está indo muito bem".

Mesmo assim, o começo do rali não foi fácil para os dois. Enquanto Sacha se acostumava com a realidade do rali, Stephanie tinha que retomar as habilidades após uma longa pausa do esporte.

"Há 15 anos que ela não era navegadora em um rali, então nos primeiros dois dias tivemos que nos acostumar, indo mais tranquilo, e eu também, porque é completamente novo para mim. Mas, agora estamos em um nível muito bom e estamos andando muito bem, como disse minha mãe, estamos aqui para nos divertirmos e hoje e ontem também nos divertimos muito".

A ideia de fazerem dupla em um rali não é recente, e foi a indicação de um amigo de Sacha que os levaram até o Sertões.

"Sempre foi um sonho para nós correr em um rali juntos, e, acima de tudo, o Dakar algum dia", disse ele. "No início deste ano, decidmos que buscaríamos um para correr juntos e tenho um amigo, Ricardo Torlazzi, que me disse que Sertões está muito legal".

"Nos inscrevemos e aqui estamos. Meu pai me incentivou, uma vez que viu que eu queria fazer isso. É o meu primeiro rali, agora quero ver se no futuro teremos outras oportunidades".

Tendo competido pelo Dakar, Stephanie analisou o momento do Sertões dentro do contexto do rali mundial.

"O que me surpreende é que é super lindo, a paisagem é alucinante. Não vi muito, mas do pouco que vi é lindo. Mas é um rali intenso, com muita informação em pouco tempo. Esperava que tivéssemos mais navegações, o que não aconteceu. Mas, de verdade, foi excelente. Uma grande experiência".

Assim como Stephanie precisou se reacostumar com a vida de navegadora, Sacha também destacou as dificuldades que teve em sua adaptação ao off-road em relação ao automobilismo de pista.

"É completamente diferente, e precisei de um tempo para me acostumar, para permitir que o carro pudesse andar mais de lado, algo que obviamente não fazemos com os carros de fórmula. Isso é o completo oposto. Me tomou um pouco de tempo, mas fui me acostumando e, agora, me divirto muito pilotando"

E para a etapa final do Sertões, indo de Formosa novamente para Brasília, os dois têm em mente qual é o objetivo: "Para o último dia, vamos para o tudo ou nada, matar ou morrer".

