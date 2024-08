O Sertões realizou nesta sexta-feira a penúltima etapa da edição 2024. Com início e fim em Formosa (GO), mas com uma especial longa que levou os competidores a Minas Gerais, Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio venceram mais uma, deixando-os mais próximos do tricampeonato.

Nos UTVs, vitória de Francesco e Egon Franciosi, enquanto Denisio do Nascimento e Gunnar Dums seguem na ponta. Já nas motos, mais uma vitória de Adrien Metge, que se mantém com boa vantagem na liderança.

Carros: Moraes / Bentivoglio próximos do tricampeonato

Com início e término em Formosa, com boa parte do trecho passando pelo estado de Minas Gerais, o Sertões entregou uma das etapas mais velozes de sua história. E com um tempo de 04h36min45s, Lucas Moraes e Kaíque Bentivoglio venceram mais uma etapa desta edição, com 02min27s de vantagem para Marcelo Gastaldi e Cadu Sachs, enquanto Marcos Moraes e Fabio Pedroso ficaram em terceiro, a 04min05s.

Moraes / Bentivoglio têm 15min41s de vantagem para Gastaldi / Sachs antes do último dia do Sertões 2024. Moraes / Pedroso estão em terceiro a 29min04s, com Carlos Ambrosio / Luiz Poli em quarto, a 53min06s e Luiz Nacif e Erick Rocha completam os cinco primeiros, a 01h26min31s.

UTVs: Nascimento / Dums aproveitam dia ruim de Varela / Fiuza

A penúltima etapa trouxe mais uma dupla vencedora entre os UTVs: Francesco e Egon Franciosi foram os mais rápidos do dia, completando a especial em 04h43min36s, apenas 48s à frente de Pedro Mac Dowell e Daniel Spolidorio. Os líderes Denisio do Nascimento e Gunnar Dums fecharam o top 3, a 01min03s. Já Bruno Varela e Ari Fiuza tiveram um dia ruim, cedendo mais de 21min para os vencedores.

Nascimento e Dums entram no último dia com uma boa distância na ponta. São 20min17s para os novos vice-líderes, Zé Helio e Julio Cesar Zavatti. Varela e Fiuza caíram para terceiro, a 20min49s. Tomas Luza e Flávio França estão em quarto a 27min20s e Felipe Fraga e Eduardo Bampi completam o top 5 a 29min44s.

Motos: Metge encaminha vitória

O dia teve mais uma vitória de Adrien Metge entre as motos. O francês da Yamaha triunfou com um total de 04h40min03s, 01min30s de Mason Klein, com Gabriel Bruning em terceiro, a 07min07s.

Com isso, Metge chega à etapa final com uma vantagem de 11min52s para Klein. A disputa pelo troféu está concentrada entre os dois, com Gabriel Soares em terceiro, mas já a 50min11s, com Gabriel Bruning em quarto, a 57min36s e Martin Duplessis em quinto a 01h11min35s.

O Sertões encerra a edição 2024 no sábado com a oitava e última etapa, que será também a menor deste ano. Com um total de 263km, serão 29 de deslocamento inicial, 133 de especial cronometrada e 101 de deslocamento final. O Motorsport.com acompanha in loco toda a ação e emoção do Sertões 2024, com cobertura completa no site, redes sociais, e canal do YouTube.

