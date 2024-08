Novas máquinas são atração na disputa dos carros do Sertões

O Sertões é uma disputa de homens e mulheres, mas também de máquinas. Para encarar os mais de 3.700 quilômetros de um roteiro que se iniciou e terminará em Brasília, é necessário contar com um equipamento veloz e confiável.

Entre os carros, a disputa pela vitória geral se concentra nos modelos da categoria Ultimate T1+, a principal da modalidade. E a edição 2024 do maior rally das Américas traz duas novidades que ajudam a elevar o nível técnico da competição e a mostrar a força da prova.

Os atuais campeões Marcelo Gastaldi / Cadu Sachs trocaram o Century CR6 com tração traseira pelo CR7, com tração integral. O projeto desenvolvido na África do Sul aproveita as vantagens oferecidas pela Ultimate T1+, como maior largura do veículo; curso das suspensões aumentado e os pneus de 37 polegadas.

Mantém a motorização Audi biturbo que, em 2023, se mostrou confiável e potente. A estreia oficial aconteceu no Dakar, que permitiu acumular informações valiosas para seu desenvolvimento. No Sertões BRB, o modelo venceu a sexta etapa - a primeira conquista do CR7 nas Américas.

"Foram dois anos projetando o carro, até que o lançamos no fim do ano passado", comentou o engenheiro da Century Racing, Michael Arinstin. "Como há algum tempo não fabricávamos um 4x4, procuramos entender o que podíamos trazer do CR6, como o motor, e o que precisávamos criar do zero. O Dakar 2024 foi a primeira grande prova do CR7 e mostrou alguns problemas típicos de um novo modelo".

"Conseguimos corrigi-los e alcançamos um nível elevado de confiabilidade, ele é bastante robusto e com manutenção simples. As provas que temos na África do Sul acontecem em terrenos bastante semelhantes aos do Brasil, o que nos deu um bom acerto de base para o Sertões. Eu e a equipe estamos recolhendo dados do carro que nos ajudarão a torná-lo ainda mais rápido".

Recordista de vitórias do Sertões BRB entre os carros (cinco), Guiga Spinelli e sua estrutura de competição (Spinelli Racing) fizeram uma aposta ousada. Resolveram projetar e construir no Brasil a Mitsubishi Triton Ultimate Racing, que marca o retorno da marca japonesa à categoria principal do rally raid.

Também se valendo do que permite o regulamento, criaram a estrutura tubular em aço cromo-molibdênio que recebe a carroceria em fibra de carbono com as formas da mais recente geração da L 200 Triton, que será lançada em breve no país.

Sob o capô está um motor V8 com cerca de 450 cavalos, acoplado a um câmbio sequencial que joga a força para as quatro rodas. O time responsável pelo projeto é liderado pelo engenheiro Giovanni Godói, também responsável por outras máquinas lendárias do rally raid brasileiro, como a L200 Evo.

O objetivo para a estreia é testar o conjunto em condições de competição para avançar em seu desenvolvimento mas, ainda assim, os bons resultados já aparecem. Nas primeiras etapas, a Triton Ultimate Racing mostrou confiabilidade impressionante para um modelo novo, revelando um grande potencial.

E a experiência da competição tem fornecido ensinamentos importantes para aprimorar o conjunto, que nasceu com um objetivo ousado: ser competitivo nas provas pelo mundo enfrentando adversários como Toyota, Mini, Ford e Prodrive.

"Nós iniciamos o projeto em janeiro. Sabíamos que tínhamos uma equipe com experiência suficiente para desenhar e construir o carro na Spinelli Racing", disse o piloto Guiga Spinelli. "Mesmo sabendo que o prazo ideal para andar com o carro no Sertões seria de dois anos, resolvemos trazê-lo agora para fazer seu primeiro real teste em uma condição extrema".

"Fizemos um carro visando a alta performance, capaz de enfrentar qualquer prova e qualquer equipe. A quilometragem que fizemos aqui já nos ensinou muitos detalhes para o desenvolvimento e a evolução da Triton Ultimate Racing".

"Já mudamos quatro vezes o acerto das molas, resolvemos muitas dúvidas que tínhamos durante a montagem e não tivemos nenhuma surpresa negativa. Já listamos várias alterações simples que vão melhorar muito o desempenho e a confiabilidade. Nem nas minhas previsões mais otimistas eu esperava uma evolução tão rápida".

Evolução

Se Lucas Moraes / Kaíque Bentivoglio contam com um equipamento lançado originalmente em 2021, trazem as últimas evoluções da Toyota GR Hilux DKR. O exemplar usado pela dupla é exatamente o pilotado pelo bicampeão do Sertões BRB no Mundial de Rally Raid (W2RC) pela Toyota Gazoo Racing, o time oficial da fabricante japonesa. Conta com um motor Lexus V6 (anteriormente era equipado com um V8) e ajustes nas dimensões para torná-la mais ágil.

