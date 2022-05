Carregar reprodutor de áudio

Lenda do rally, Reinaldo Varela vai sacramentar mais um grande feito em sua laureada trajetória neste fim de semana. O piloto da equipe Can-Am Monster Energy vai disputar sua 400ª prova na carreira durante a 16ª edição do Rally Rota Sudeste, válido pelas 3ª e 4ª etapas do Campeonato Brasileiro de Rally Baja. A competição está marcada para os dias 14 e 15 de maio (sábado e domingo) e terá como palco a cidade de São Manuel, próxima a Botucatu, estado de São Paulo.

A jornada de Varela é recheada de conquistas. Sua primeira competição no off-road nacional foi em setembro de 1982, ou seja, há quase 40 anos. Desde então, Varela colecionou conquistas: campeão do Dakar em 2018, nos UTVs; tricampeão mundial de Cross-Country (2001, 2012 e 2019); ganhou o Sertões na classificação geral em 2000, 2015 e 2020; e é oito vezes campeão brasileiro, além de vários outros títulos, totalizando 36 campeonatos conquistados. Um currículo pra lá de invejável.

Ao longo de quatro décadas, Varela, 63 anos, coleciona um total de 128 vitórias em 399 provas disputadas, o que dá um alto percentual de 32,08% de triunfos em todas as suas participações no esporte a motor. Mas o paulistano tem outras vitórias e que vão muito além das competições.

Clã vitorioso

Três anos depois de ter iniciado sua trajetória nas trilhas do Brasil e do mundo, um encontro mudou a vida de Reinaldo, resultou em casamento e proporcionou o nascimento de uma das famílias mais vencedoras do esporte a motor nacional.

Em 1985, Varela conheceu Nani, com quem se casou. Desta união, nasceram três filhos: Rodrigo, Gabriel e Bruno. Os três herdeiros do patriarca da ‘Família da Poeira’ construíram carreiras sólidas e vencedoras no rally. Todos integram a Can-Am Monster Energy Rally Team, chefiada por Reinaldo.

Rodrigo é o filho mais velho do casal e também é o atual campeão brasileiro de Rally Baja. Na primeira etapa de 2022, o Rally Cuesta, a equipe Can Am Monster Energy conquistou um terceiro e um quinto lugares na classificação geral, respectivamente com Reinaldo e Rodrigo, mostrando que está novamente entre as mais bem preparadas para a disputa do título. A vitória na etapa foi do piloto Denísio Casarini, seguido por Nuno Fojo.

A corrida 400 de Reinaldo Varela

Ele volta a uma prova vencida em 2012. Triunfou no Rota Sudeste ao lado de Edu Sachs numa Mitsubishi Triton L200 RS. Inscrito na categoria dos UTVs, em que compete desde o fim de 2016, Reinaldo iniciou sua jornada no fim de semana em São Manuel a bordo do Can-Am Maverick X3.

O fim de semana compreende as disputas em trechos cronometrados, as especiais, com duas voltas de 75 km por dia e previsão de cerca de 400 km de percurso, contando os trechos de deslocamento. Até o momento, a edição 2022 do Rally Rota Sudeste tem 70 veículos inscritos, com 22 motos e 48 UTVs, veículo que domina o cenário brasileiro e mundial do off-road e que tem sido a preferência dos competidores nos últimos anos.

PROGRAMAÇÃO DE DOMINGO DO RALLY ROTA SUDESTE 2022

Local: Parque de Apoio: Recinto Mario Covas

Rua Marcelo Giorgi com Enéas Cintra da Silveira – São Manuel/SP



15/05 – Domingo

08h00 – Largada 1ª Moto

15h00 – Premiação



FICHA TÉCNICA

Deslocamento inicial- 27,96 km

Trecho de especial- 74,87 km (duas voltas) = 149,74 km

Deslocamento final – 27,97 km

Total do dia – 205,67 km

