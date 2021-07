Rodrigo Varela abre temporada com vitória no Brasileiro de Baja

Bicampeão brasileiro de Rally Baja em 2015 e 2018, Rodrigo Varela teve um início fulminante na temporada 2021 do campeonato nacional da modalidade. Com uma vantagem de 4min06s2 sobre o segundo colocado, o piloto da equipe Monster Can-Am faturou a vitória na categoria UTV durante a primeira etapa, disputada neste domingo na região de Botucatu, interior de São Paulo.

O Rally Cuesta reuniu boa parte dos principais pilotos das categorias moto e UTV do país, sendo a última grande prova off-road antes do Rally dos Sertões. O evento foi disputado no sábado e domingo, totalizando 373km de prova.

A equipe Monster Can-Am também contou com o tricampeão mundial Reinaldo Varela, que no sábado abandonou logo no início da prova, mas que obteve um segundo lugar na etapa deste domingo. Rodrigo foi terceiro no sábado e venceu no domingo. “Eu não esperava começar já de maneira tão forte, mas felizmente tudo deu certo pra gente nestes dois dias de corrida do Rally Cuesta”, comentou Rodrigo Varela, o melhor entre os 39 UTVs inscritos.

“Foi um rally muito técnico, que também exigiu cuidado, mas nos fez acelerar tudo o que podíamos do primeiro ao último quilômetro – como é a característica dos rallies do tipo baja. Você não poupa o equipamento, mas exige tudo o que ele pode dar. Então, foi uma prova sensacional e vencer foi muito especial”, completou.

De olho no Sertões

O próximo grande desafio das principais equipes, pilotos e navegadores do off-road brasileiro é o Rally dos Sertões, que será disputado em 3.524km na região Nordeste, de 13 a 22 de agosto.

“O Sertões é uma prova de cross-country, que disputamos junto com um navegador e em grandes distâncias, então é bem diferente de um rally baja”, diz Varela. “Até lá, nosso foco será reforçar e preparar a equipe”, completa Rodrigo.

A equipe Monster Can Am é um time formado pela família Varela. Além de Rodrigo, a equipe baseada em Jundiaí, no interior de São Paulo, conta com seus irmãos Bruno e Gabriel, além de seu pai, Reinaldo, tricampeão mundial e campeão do Dakar.

Nesta temporada, a equipe já disputou três provas. Além do Rally Cuesta, vencido por Rodrigo, o time também venceu o tradicional Rally RN1500, válido pelo Brasileiro de Rally Cross-Country com Bruno e o navegador Ivo Mayer garantindo o primeiro lugar. O time tem apoio de Norton, Arisun Pneus, Techbond, Motul e Blindarte.

Confira os cinco primeiros neste final de semana na abertura do Brasileiro de Rally Baja, em Botucatu:

1) Rodrigo Varela, Can-Am Maverick X3, 373km em 3h38min47s6

2) Richar Fliter, Polaris RZR Pro XP, a 4min06s2

3) Nuno Fojo, Polaris RZR Pro XP, a 4min22s9

4) Wilker Campos, Can-Am Maverick X3, a 07min16s1

5) Kaique Bentivoglio, Polaris RZR Pro XP, a 7min38s2

