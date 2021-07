Filho do tricampeão mundial Reinaldo Varela, o piloto Bruno Varela e o navegador Ivo Mayer foram os campeões da 23ª edição do Rally RN1500, prova válida pela segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country, encerrada neste sábado (03) após 1.065 km de competição no Sertão Nordestino. O detalhe curioso na conquista é que Bruno e Mayer não teriam competido sem o empréstimo de um UTV na última hora, já que o carro da dupla passava por reparos e não ficaria pronto para a competição.

Com média diária de 182,7 km de trechos cronometrados em alta velocidade, a corrida teve início em Campina Grande, na Paraíba, na quarta-feira passada, e terminou na tarde de hoje em São Miguel do Gostoso, um paraíso dos amantes do windsurfe localizado no nordeste do Rio Grande do Norte.

Defendendo a mesma equipe de Bruno/Mayer, a Monster Can-Am, Reinaldo Varela e o navegador Gunnar Dums terminaram a especial deste sábado no segundo lugar. E também com um detalhe curioso: a vitória de hoje foi decidida em favor da dupla Vinícius Castro/Gustavo Bortolanza por apenas alguns milésimos de segundo, mesmo após um percurso de 162,68km. Com o resultado, Reinaldo e Dums terminaram o RN1500 como vice-campeões na classificação geral e campeões na classe OverPro.

“Super parceiros” – “Eu quero muito agradecer a dois super parceiros nessa vitória: ao Ivo, que já na estreia da nossa parceria foi fundamental para que conseguíssemos vencer. E ao amigo Denísio Casarini, que nos emprestou o carro para que pudéssemos participar. De coração, essa vitória é parte dele também”, destacou o piloto da equipe Monster Can-Am.

“A sinergia com o Ivo aconteceu desde o primeiro dia. Hoje nós até viemos com um pouco de cautela, para não arriscar demais, e terminamos a especial do dia em sétimo – mas campeões da prova como um todo. Foi um dia praticamente todo acelerando nas dunas e nas praias, com areia bem pesada. Estou muito feliz, pois venci o RN1500 já na minha segunda tentativa. Competi no ano passado também, venci duas especiais, mas não deu pra ser campeão em 2020. Hoje é um grande dia na minha carreira”, completou Bruno Varela.

Com larga experiência internacional, Reinaldo Varela destacou a qualidade da prova. “Foi um rally muito completo, cheio de desafios e acho que continua sendo um dos melhores e mais interessantes do Brasil”, disse o tricampeão mundial. “Voltaremos no ano que vem. E dessa vez não vou dar moleza pro Bruno e pro Gabriel”, brincou Reinaldo, provocando os dois filhos que disputaram a prova. Gabriel Varela e o navegador Felipe Bianchini completaram a equipe Monster Can-Am. Mas a dupla enfrentou problemas nos dois últimos dias, que a afastaram da briga pelas primeiras posições.

A próxima etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Cross-Country será o Rally dos Sertões, que terá início no dia 13 de agosto, em Timbau do Sul (na Praia da Pipa, Rio Grande do Norte), com encerramento no dia 22, em Carneiros (PE). A equipe Monster Can-Am compete com apoio de Norton, Arisun Pneus, Techbond, Motul e Blindarte.

Confira os dez primeiros na etapa de hoje após 162,68km:

1) Vinícius Castro/Gustavo Bortolanza, 2h24min07s.

2) Reinaldo Varela/Gunnar Dums, a 0s;

3) Tomas Luza/Robson Schuinka, a 0min04s;

4) Leonardo Beleza/Anival Feijó, a 0min07s;

5) Fabio Ruediger/Humberto Ribeiro, 0min32s;

6) Fabio Pirondi/Marcelo Ritter; 1min34s;

7) Bruno Varela/Ivo Mayer, 188km em 2min25s;;

8) Gustavo Zanforlin/Marcos Melado, a 2min45s;

9) Gabriel Varela/Felipe Bianchini, a 2min57s;

10) Richard Fliter/André Munhoz, a 3min16s.

Classificação final do RN1500 após 1.065km:

1) Bruno Varela/Ivo Mayer, 10h54min06s;

2) Reinaldo Varela/Gunnar Dums, a 2min52s;

3) Denísio do Nascimento/Idali Bose, a 5min18s;

4) João Valentim/Breno Rezende, a 8min12s;

5) John Monteath/Paulo Medina, a 18min26s;

6) Richard Fliter/André Munhoz, a 22min59s;

7) Fabio Ruediger/Humberto Ribeiro, 23min38s;

8) Gabriel Cestari/Jhonatan Artigo, a 25min40s;

9) Tomas Luza/Robson Schuinka, 26min50s;

10) Fabio Pirondi/Marcelo Ritter; 27min13s.

