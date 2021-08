Nelsinho Piquet inicia nesta sexta-feira mais um desafio na carreira, realizando 'na íntegra' o Sertões, maior rally das Américas, na modalidade UTV. Conhecido por sua versatilidade, ele já participou das principais categorias do mundo, com pódio na F1, e é o único brasileiro a vencer numa categoria nacional da NASCAR, além de ser o primeiro campeão da Fórmula E e o único do País a vencer uma etapa de primeira linha de rallycross, além de ter triunfado em Le Mans.

Embora o currículo seja extenso, Piquet decidiu encarar um novo desafio e, em dupla com Flavio França, compete no Sertões representando a Cotton Racing Motorsport via RMattheis com patrocínio da XP, Can-Am e Motul.

Assim como aconteceu em 2020, quando Piquet disputou uma parte do Sertões, o modelo do UTV que será utilizado pela dupla é o Maverick X3, da Can-Am, uma máquina robusta e preparada para enfrentar todas as condições que uma prova como esta apresenta.

A 29ª edição do maior rally das Américas passa por sete dos nove estados que compõem o Nordeste: RN, PB, PE, PI, BA, AL e CE. Pela primeira o Sertões tem início no Rio Grande do Norte, na Praia da Pipa, em comemoração ao aniversário de 520 anos do estado potiguar.

Ao todo serão 10 dias de competição em um roteiro de 3.458 km, sendo 2.180km de trechos de especiais. Nelsinho Piquet e Flavio França terão que passar pelos percursos de terra, areia, pedras, rochas e até por uma etapa Maratona, que não permite apoio mecânico.

O evento termina no dia 23 de agosto, na Praia dos Carneiros, no município de Tamandaré. Piquet se mostrou contente: “Estou muito animado com este desafio, é uma prova que eu me apaixonei e coloco como um objetivo, assim como foi Le Mans para mim. Chego aqui no Rio Grande do Norte confiante, querendo aprender mais e sabendo que é preciso calma para chegar ao fim.

"Venho com uma equipe muito boa, que é a Cotton Racing via RMattheis e com um navegador excelente e muito experiente que é o Flavio França. Então agora é focar no que temos que fazer e aproveitar", completou. Pethra Ferraz, diretora de Marketing da XP, também celebrou.

Ela disse: “A XP tem muito orgulho de ser uma das investidoras da equipe RMattheis no Sertões e feliz de contar com a dupla Piquet e França. A gente não apenas acredita no talento dos atletas, mas também quer estar junto daqueles que compartilham dos nossos valores. Faz muito sentido para nós associar nossa marca aos valores do automobilismo como espírito competitivo, a garra para seguir em frente e a crença de que o ‘sonho grande’ será atingido.”

Matheus Marins, gerente de Marca e Patrocínios da Motul, afirmou: “O Nelsinho é um dos mais versáteis da atualidade e fazer parte da primeira participação completa dele no Sertões está totalmente alinhado com a Motul, que apoia e está nas mais variadas competições do mundo.”

Henrique Rosa, gerente de marketing da BRP para a América Latina, destacou: “Nunca um piloto tão versátil, com credenciais de F1, campeão mundial de F-E, medalhista em X-Games e vencedor na Nascar representou a Can-Am como piloto oficial".

"Não poderíamos estar mais orgulhosos em tê-lo conosco e pela primeira vez em que compete oficialmente no Sertões, por completo. Temos certeza de que o Nelsinho 'voará alto' a bordo do Maverick X3, entregando muito comprometimento e excelentes resultados", completou.

