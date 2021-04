Sertões anuncia parceria com Grupo Band para cobertura de 2021

Sertões e Band. Dois nomes fortes do esporte nacional estão juntos. O conglomerado de comunicação, que é composto por TV aberta, canais de TV pagos e rádios, será o parceiro de mídia oficial do maior rally das Américas.

O acordo entre as duas partes, válido para a edição de 2021, é composto por um robusto pacote de conteúdo que incorpora as áreas editoriais e comerciais. O Sertões chega para completar a nova fase ‘gasolina’ do canal do Esporte. Vai levar a audiência das pistas para o off road, para as belezas de um Brasil que poucos conhecem e para o lado social, o grande legado do Sertões.

O Grupo Bandeirantes fará uma vasta cobertura dos eventos realizados ao longo do ano. Além do Sertões, que realiza sua 29ª edição de 13 a 22 de agosto pela primeira vez 100% na região nordeste; as etapas do Sertões Series em São Paulo, no Jalapão (TO) e na região serrana entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul também serão exibidas pelos veículos de comunicação do grupo paulista.

“A Band é conhecida como o canal do esporte e tem feito um grande investimento neste sentido, com o retorno da Fórmula 1 depois de décadas; a transmissão da Stock Car e outras categorias e agora o Sertões. É motivo de grande orgulho para o maior rally das Américas ter um grupo de comunicação íntegro apostando no nosso evento. Tenho certeza de que será uma parceria muito positiva, para todas as partes: Band, Sertões e os parceiros que embarcarem junto com a gente”, disse Joaquim Monteiro, CEO do Sertões.

“O rally dos Sertões é o evento mais tradicional de off road do Brasil e acho que tem tudo a ver com esse nosso novo momento de dar bastante visibilidade ao automobilismo e aos esportes a motor. Ter a parceria do Sertões só fortalece a nossa plataforma de diversificação de conteúdo”, afirmou Denis Gavazzi, diretor de esportes da Band.

Os canais BandSports e BandNews, além da própria Band, farão uma extensa cobertura por mais de oito meses, começando em abril até o fim do ano. O pacote comercial, que será apresentado a empresas, inclui 122 inserções em TV aberta, além de 217 nos canais fechados, 184 nas rádios e 143 nas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes, o que representaria um investimento em mídia superior a R$ 11 milhões.

