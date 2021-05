O ponto de partida da edição 2021 do Sertões está definido: a paradisíaca Praia da Pipa, localizada a 85 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte, célebre pelo surf e pelos golfinhos. A 29ª edição do Sertões acontece de 13 a 22 de agosto. A presença do maior rally das Américas será mais um dos eventos oficiais para comemorar os 520 anos do Rio Grande do Norte, onde o sertão encontra o mar

Na história do Sertões, o estado potiguar já recebeu por sete vezes a chegada do rally, tendo a capital Natal como destino nos três primeiros anos do evento - de 1993 a 1995 -, depois em 1997 e 1998; e novamente em 2008 e 2009.

Pipa é uma famosa praia localizada no município de Tibau do Sul, a 85 km de Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte. Pipa também é o lar de golfinhos e berçário de tartarugas. A Baia dos Golfinhos está entre as 10 mais bonitas do mundo. A praia ficou conhecida na década de 1970 por surfistas que desbravaram as ondas perfeitas que o destino oferece.

“É com muita alegria que retornamos ao Rio Grande do Norte para uma largada inédita de um destino turístico tão icônico como a Praia da Pipa", diz Joaquim Monteiro, CEO do Sertões. "Vamos começar o Sertões 2021 com o astral lá em cima, o que com certeza vai dar ainda mais energia para todos os competidores e integrantes da caravana do Sertões".

"Uma das principais características do Sertões é revelar um Brasil que poucos conhecem e o Rio Grande do Norte é um estado repleto de tesouros naturais a serem desbravados, além de ter uma ligação de amor com a família Sertões".

"As três primeiras edições chegaram em Natal, além de outras quatros vezes. Estamos muito felizes e aguardem que dia 12 de agosto estamos chegando aí para levantar poeira”.

Outro fato inédito da edição deste ano é um roteiro 100% nordestino, tendo como mote o tema “Sertões 100% Sertão”, reunindo os melhores trechos especiais da região. A prova, genuinamente sertaneja, terá como cenário principal a caatinga, o único bioma 100% brasileiro.

A direção técnica adianta que o objetivo é encantar os competidores em termos de belezas naturais, nível técnico e com a missão de realizar ao menos 60% de trechos cronometrados.

O Sertões 2021 contará com 10 dias de prova (prólogo + 9 etapas). A organização do Sertões manterá, caso necessário, os protocolos de segurança de Covid que permitiram a realização do evento em Novembro de 2020.

Neste ano, a ideia é realizar a maior Rally das Américas em formato semi-bolha, garantindo o acesso controlado do público local às Vilas Sertões. Com a implantação do protocolo de segurança ano passado, a organização acumulou larga experiência no cumprimento das normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias.

