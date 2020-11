Após queda durante a última etapa do Sertões 2020, o piloto mineiro Tunico Maciel foi levado a um hospital de São Luís, no Maranhão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu nesta segunda (09).

O acidente ocorreu no sábado (07), no trajeto entre Bacabal e Barreirinhas, no Maranhão, 62 quilômetros após a largada de uma especial de 223 km. O primeiro a chegar foi o piloto Ricardo Martins, que acionou os procedimentos de resgate. A equipe médica chegou ao local, realizou os primeiros socorros e o levou para a capital maranhense de helicóptero.

Tunico estava internado no hospital UDI na capital maranhense. No domingo, a organização do Sertões havia divulgado uma nota informando que o piloto da Honda estava em estado estável, mas não chegou a divulgar novas atualizações.

Nascido em Lavras, Minas Gerais, Tunico Maciel era um dos jovens pilotos da nova geração do Rally Cross Country e do Enduro de Regularidade. Ele fazia parte da equipe Honda Racing há cinco anos e buscava o tricampeonato do Sertões.

Na sexta-feira, com o cancelamento do estágio, ele conquistou o tricampeonato das motos no Brasileiro de Rally Cross Country, competição paralela ao Sertões. Em setembro, ele também havia vencido a 22ª edição do Rally RN 1500.

A equipe Honda Racing divulgou uma nota sobre o falecimento do piloto.

"A equipe Honda Racing de Rally lamenta profundamente o falecimento do piloto Tunico Maciel e presta condolências aos familiares, amigos e fãs do atleta. Tunico estava internado desde sábado (7/11), em São Luís (MA), em decorrência de um acidente sofrido durante a disputa do Sertões 2020, e na manhã desta segunda-feira (9/11), infelizmente, não resistiu aos ferimentos".

"Além de exemplo de pessoa, em função do carisma e de seu caráter, Tunico era um piloto extremamente habilidoso e dedicado. Ele estava na equipe Honda Racing desde 2015, na qual conquistou dois títulos no Sertões e o recente bicampeonato brasileiro de Rally Cross Country".

"A equipe Honda Racing segue à disposição dos familiares, oferecendo a assistência necessária".

"A comunidade do motociclismo está em luto. Ao Tunico Maciel, o nosso muito obrigado. Você é o nosso eterno campeão".

A organização do Sertões também divulgou uma nota de solidariedade à família e amigos de Tunico.

"Com imensa tristeza o Sertões recebe a notícia do falecimento do piloto Tunico Maciel, na manhã desta segunda feira, 09/11/2020, no UDI Hospital, em São Luis (MA). O bicampeão da prova não resistiu aos ferimentos sofridos em um acidente na última especial do Sertões 2020. À família, companheiros de trabalho e aos amigos mais próximos de Tunico, a nossa solidariedade e as nossas orações. A Família Sertões está de luto".

LUTO TAMBÉM NAS PISTAS

Essa é a segunda morte de um nome do esporte a motor brasileiro em menos de 24 horas. No domingo, o piloto Matheus Barbosa não resistiu após um acidente durante a etapa de Interlagos do SuperBike Brasil.

O piloto goiano sofreu um forte acidente após perder o controle de sua Kawasaki na subida da Junção, passando reto e parando após um choque com uma estrutura de metal localizada atrás das barreiras de segurança. A morte de Matheus é a terceira em pouco mais de um ano na categoria, após os acidentes fatais de Maurício Paludete e Danilo Berto, também em Interlagos.

Veja o momento do acidente (Atenção: Imagens fortes):

