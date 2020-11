Sertões: No quinto dia, Cristian Baumgart e Beco Andreotti levam especial

O Sertões 2020 abriu o seu quinto dia de competição nessa quinta-feira (05), saindo de Palmas (TO) e chegando em Carolina (MA). Dos cinco dias, quatro especiais foram disputadas (a terceira foi cancelada por causa do mau tempo) e todas elas tiveram a X Rally Team vencedora com os seus Toyotas Hilux IMA.

Hoje quem se deu melhor foi a dupla tricampeã do Sertões, Cristian Baumgart e Beco Andreotti cumpriram os 227km de especial em 3h37min08s, apenas 5 segundos mais rápidos que os líderes da competição Marcos Baumgart e Kleber Cincea, que buscam o primeiro título do maior rali das Américas. A equipe paulista fecha o top-3 no acumulado com Sylvio de Barros e Rafael Capoani, que competem com a NWM/X Rally Ranger.

Marcos destacou a variedade de desafios na especial do dia: “Hoje teve de tudo: areia, chuva, liso, rápido, pedra, erosão… muita poeira. Foi uma especial rápida, muito prazerosa e com um pouco de poeira dos UTVs, mas isso faz parte da prova. Vamos em frente, tem mais dois dias”, disse Baumgart, que lidera a competição com vantagem de 1min03.

“Tudo o que você imaginar tinha na especial de hoje, mas tinha muita lama. Na parte final a gente estava muito rápido e muito próximo do Lucas (Moraes), mas não conseguia ultrapassar por conta da poeira. Tinha muito UTV, acho que passamos mais de dez UTVs pelo trecho”, avaliou Cristian, que está apenas 1min03s atrás do líder.

Faltam apenas dois dias para o fim do Sertões 2020 e a pressão começa a ficar maior. Saber administrar os resultados será o grande desafio das duplas da equipe paulista. A diferença entre o primeiro e o quarto colocado é de 28min58s e o que pode parecer muito tempo, no rali é relativamente pouco.

Nesta sexta-feira (6) a caravana parte para a segunda das três cidades que vão receber a competição no estado do Maranhão. Saindo da bolha em Carolina, os competidores vão rodar 741km para chegar até Bacabal (MA). Deste total, 128km serão de deslocamento inicial, 300km de trecho cronometrado e mais 313km em deslocamento final.

Resultado da quarta etapa do Sertões 2020 entre Palmas (TO) e Carolina (MA):

#304 Cristian Baumgart/Beco Andreotti, 3h37min08s #303 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, a 5s #301 Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio, a 1min26s #312 José Hélio/Lauro Sobreira, a 2min21s #315 Sylvio de Barros/Rafael Capoani, a 4min15s

Resultado acumulado do Sertões após cinco etapas:

#303 Marcos Baumgart/Kleber Cincea, 16h44min34s #304 Cristian Baumgart/Beco Andreotti, a 1min03s #315 Sylvio de Barros/Rafael Capoani, a 28min37s

4. #301 Lucas Moraes/Kaique Bentivoglio, a 28min58s

#317 Thiago Rizzo/Leo Magalhães, a 48min42s

