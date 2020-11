Duelo de irmãos: Bruno empata vitórias, mas Rodrigo mantém liderança no Sertões

A dupla Bruno Varela/Gustavo Bortolanza venceu hoje (05) a quinta especial da 28ª edição do Rally dos Sertões. Com o feito, o duo empatou no número de vitórias com a dupla formada pelo irmão de Bruno, Rodrigo Varela, e o navegador Gunnar Dums, que venceram a segunda e a quarta especiais. As duas duplas competem pela equipe Can-Am Monster Energy.

Bruno/Bortolanza começaram o rali na frente, vencendo a especial que abriu a prova, ainda no estado de São Paulo. Atualmente, a caravana do Sertões já cruzou o Tocantins e entrou pelo sudoeste no estado do Maranhão.

Apesar da reação de Bruno/Bortolanza, a liderança da corrida continua nas mãos de Rodrigo/Gunnar, que totalizam até o momento 17h12min51s em seu tempo acumulado. O segundo lugar está com a dupla Denísio Casarini Filho/Ivo Mayer, que terminaram o dia 4min36s atrás dos líderes.

“Nós voltamos a andar forte hoje, como fizemos todos os dias, mas a diferença é que agora deu tudo certo”, disse o Bruno Varela. “Ontem nós tivemos um problema que nos forçou a abandonar a prova. Infelizmente isso praticamente nos tirou da briga pela vitória geral no rally. Mas as corridas são assim. Felizmente estamos bem. Ainda podemos sonhar com vitórias nas etapas de sexta e sábado”, completou o parceiro do navegador Gustavo Bortolanza.

“É incrível estar na liderança do Sertões faltando apenas dois dias para o final da corrida. Só isso já é sensacional, porque, afinal de contas, este é o Sertões”, disse o líder da classificação geral, Rodrigo Varela.

“Temos uma vantagem de poucos minutos, então temos que manter o foco e tentar manter essa distância para os nossos adversários. Os ralis são imprevisíveis, e o Sertões certamente é cheio de surpresas. Então vamos disputar cada dia como se fosse o primeiro, com atenção e muito respeito aos desafios do rally e à qualidade dos nossos concorrentes”, completou o piloto da equipe Can Am Monster Energy.

O penúltimo dia do Sertões contará com um total de 741km, sendo 300km de trechos cronometrados em alta velocidade – as chamadas especiais. Ao final do dia a caravana da prova terá chegado a 500km do litoral maranhense, onde a prova deve terminar no sábado, na cidade de Barreirinhas.

Resultado do 5º dia do Rally dos Sertões:

1) Bruno Varela/Gustavo Bortolanza, 227km em 3h45min38s

2) Denísio Casarini Filho/Ivo Mayer, a 1min28s

3) Rodrigo Varela/Gunnar Dums, 2min12s

4) Gabriel Varela/Eduardo Shiga, a 2min26s

5) Edu Piano/Solon Mendes, a 3min29s

6) Guilherme Benchimol/Daniel Spolidorio, a 4min15s

Classificação geral após cinco dias de prova:

1) Rodrigo Varela/Gunnar Dums, 17h12min51s

2) Denísio Casarini Filho/Ivo Mayer, a 4min36s

3) Rodrigo Luppi/Maykel Justo, a 23min39s

4) Marcelo Tomasoni/Breno Resende, a 30min41s

5) Richard Flitter/Aandré Munhoz, a 30min56s

6) Reinaldo Varela/Gustavo Gugelmin, a 35min10s

