Toyota promove Lucas Moraes para disputas no Dakar e Mundial

Em uma decisão que sinaliza a chegada de uma talentosa nova geração ao centro do rali internacional, a Toyota Gazoo Racing anunciou nesta quinta-feira (9) seu novo lineup. O time japonês é o atual bicampeão do famoso Rally Dakar e também do Campeonato Mundial de Rally Cross-Country (W2RC) – que reúne diversas provas no estilo Dakar e Sertões.

Entre os novos nomes anunciados pelo braço esportivo da gigante japonesa se destaca o do brasileiro Lucas Moraes, que surpreendeu o mundo do off-road ao conquistar um pódio (terceiro lugar) já em sua estreia no Dakar, em janeiro de 2023. Ele terá como navegador o espanhol Armand Monleón, que disputou por oito vezes o Dakar com resultados expressivos. A próxima edição da famosa corrida terá largada no dia cinco de janeiro, sendo disputada em 15 dias dentro do território da Arábia Saudita.

“Nós estamos agora em posição de confirmar o compromisso da TGR no Mundial de Rally Cross-Country da FIA, a começar pelo Dakar Rally 2024. Estamos trabalhando em direção aos objetivos estabelecidos pelo projeto Dakar Future 2026. Indo além disso, estamos reforçando nosso compromisso ao adicionar duas novas duplas na equipe”, disse Andrea Carlucci, presidente da Toyota Motor Europe, referindo-se também ao projeto dos organizadores da prova de realizar uma transição tecnológica dos veículos visando um evento mais sustentável.

“Estou vivendo um momento inacreditável, não só na carreira, mas também no aspecto pessoal. Entrar na equipe oficial TGR é ao mesmo tempo um sonho e uma grande responsabilidade. À distância, lá do Brasil, eu acompanhei as notícias e imagens de muitas edições do Dakar. Parecia algo bem distante. Mas em 2023 eu realizei o sonho de disputar o meu primeiro Dakar. Graças a Deus deu tudo certo, terminei no pódio, sinceramente, algo inimaginável”, disse Lucas Moraes.

“E agora, ao ingressar na TGR, o mesmo time que vem sendo defendido por muitos dos meus ídolos, me vejo naquela situação de quem tem que se beliscar para ter certeza de que não está sonhando. É uma grande honra. Espero estar à altura da confiança que a Toyota e a Red Bull estão depositando em mim”, continuou o brasileiro, agradecendo às duas marcas que passaram a monitorá-lo a partir de 2022 e que agora o alçam ao primeiro time do off-road internacional.

Entre outras conquistas, Lucas foi bicampeão do Rally dos Sertões, ao lado do navegador Kaíque Bentivoglio, seu habitual parceiro. Já em seu primeiro ano na equipe, Moraes é visto pela TGR como potencial campeão do Dakar.

“Eu fico lisonjeado, mas não posso aceitar um elogio dessa dimensão depois de ter conhecido o tamanho do desafio e também considerando a qualidade gigantesca das duplas que disputam essa prova”, comentou o brasileiro.

Além do duo Moraes/Monleón, o time japonês também anunciou a contratação da dupla formada pelo norte-americano Seth Quintero e o navegador alemão Dennis Zenz. Todos os novos contratados da TGR conduzirão uma nova versão do Toyota GR DKR Hilux T1+, carro que é o atual campeão do Dakar com a dupla formada pelo catari Nasser Al-Attiyah e francês Matthieu Baumel.

Tanto o duo Moraes/Monleón quanto Quintero/Zenz terão contato com o novo protótipo ainda em desenvolvimento em provas especiais a serem disputadas por ambos e confirmadas em breve pela TGR.

