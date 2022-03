Carregar reprodutor de áudio

O tricampeão brasileiro Rodrigo Varela viajou nesta sexta-feira (25) para a região de de Botucatu (SP), onde disputará a abertura da temporada 2022 do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, uma das mais intensas versões do fora de estrada, na qual vale mais a velocidade pura do que a estratégia. Atual campeão da modalidade pela equipe Can-Am Monster Energy, Rodrigo também conquistou os títulos de 2015 e 2018 e volta ao cenário do esporte como um dos favoritos.

Com o nome de Rally Cuesta, a prova está em sua 16ª edição e terá largada neste sábado, às 7h, com 60 UTVs e 33 motos para um total de 394 km divididos em dois dias: 140km de especiais no sábado e a mesma distância, no domingo. Cada dia terá quilometragem dividida em duas especiais.

Varela foi o vencedor da edição 2021 da prova, que também abriu a temporada e deu a largada para sua campanha rumo ao tri. “Lembro que a edição do ano passado foi um rally muito técnico, que nos fez acelerar tudo o que podíamos do primeiro ao último quilômetro. Havia um bom grau de dificuldade, com certos trechos bem arriscados, mas a configuração do traçado não nos dava opção, senão a de acelerar o máximo durante todo o trajeto”, contou atual campeão brasileiro e do Cuesta.

Equipe reforçada

A equipe Can-Am Monster Energy começa o Brasileiro de Baja com uma configuração bastante forte, já que contará com o campeão do Dakar, Reinaldo Varela, no outro UTV do time. “Eu espero outra prova difícil, dois dias de pura adrenalina e muito desgaste físico e mental. Para vencer aqui, será necessário uma combinação forte de corpo e mente bem afinados. E, claro, um carro bem preparado. E isso acredito que vamos ter novamente”, resumiu Reinaldo Varela.

A competição começa às 7h deste sábado, com um prólogo de 14km – atividade que definirá a ordem de largada. Às 10h, os competidores iniciam a disputa das duas especiais do primeiro dia. No domingo, a competição larga às 8h, com a premiação prevista para as 15h30.

