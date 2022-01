Piloto morre em etapa válida por campeonato brasileiro de rali

Carregar reprodutor de áudio

O piloto Daniel Santos, do Espírito Santo, foi encontrado sem vida na tarde da última quinta-feira (28), após mais de 24 horas de buscas por parte da organização do Rally Cerapió, um dos principais eventos da categoria da América Latina, que terminaria nesta sexta, em Barreirinhas, Maranhão.

O motociclista de 36 anos desapareceu no trecho entre Ubajara (CE) e Luís Correia (PI). Notícias preliminares descartam um acidente com a moto, sendo infarto a causa sugerida.

O Cerapío é um tradicional rali do Nordeste e estava em curso a edição 35. Reúne bikes, motos e carros e e pontuação relativa a cada modalidade e supervisionadas pelas respectivas confederações. O desfecho trágico deste hoje precipitou o encerramento da competição.

Daniel, que faleceu com 36 anos e era empresário, foi encontrado sem vida no município de Granja (CE), deitado ao lado da moto e com seu capacete do lado. A organização do evento descartou violência ou acidente. As polícias civil e militar e os bombeiros estiveram presentes, junto à equipe de resgate do evento, nas buscas.

Com o ocorrido, a última etapa do rali, que seria entre Paranaíba (PI) e Barreirinhas (MA) foi cancelada, bem como a cerimônia de premiação. A etapa de encerramento desta sexta-feira já estava cancelada antes da confirmação da morte do piloto.

