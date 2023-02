Vitória brasileira na maior prova argentina, o “Mini Dakar”

Carregar reprodutor de áudio

A primeira corrida internacional do atual campeão do Rally dos Sertões, o piloto Rodrigo Varela, não poderia ter sido melhor. Em uma parceria impecável com o experiente navegador Lourival Roldan, Varela estreou com vitória na classificação geral da categoria UTV do South American Rally Race (SARR), principal prova da Argentina que vem sendo chamada pelos nossos vizinhos de “Mini Dakar” por ser disputada na mesma região percorrida pela principal prova do mundo, entre 2009 e 2018.

Rodrigo e Lourival logo deram o recado: lideraram a competição desde o primeiro dos nove dias de corrida e terminaram a disputa com uma expressiva vantagem de 1h21min40s sobre os argentinos Diego Blas/Azategui Conrado. A corrida, que teve largada no dia 16 de fevereiro, terminou neste sábado após 4.200km, registrando um desempenho notável das duplas brasileiras da categoria UTV.

Cinco dos dez primeiros lugares da categoria UTV foram conquistados por competidores do país, com Allan Cestari/Weidner Moreira subindo ao pódio no terceiro lugar. O Brasil ficou ainda com o sexto (Pedro MacDowell/Ênio Bozzano Júnior), oitavo (Reinaldo Varela, que competiu com o navegador argentino Fernando Imperatrice) e nono lugares (Fábio Pirondi/Daniel Spolidoro).

Vitória na estreia – “Foi um rally muito difícil, pois todos os dias tínhamos uma variação de tipos de terreno. Mas fico feliz por termos nos saído bem em todos os momentos importantes da prova”, resumiu Rodrigo Varela. “Aprendi muito nessa minha estreia internacional, em especial também por ter como navegador o Lourival Roldan, uma referência nessa função, alguém que nestes dias acrescentou muito para mim em termos de aprendizado e experiência”, disse o piloto da equipe Can-Am Monster Energy.

Primeiro brasileiro a conquistar um título por categoria no Dakar, em 2017, justamente entre os UTVs, Roldan também destacou o desempenho do seu piloto. “O Rodrigo ainda é bem jovem e tem uma carreira longa pela frente. Mas já é um piloto muito eficiente. É rápido, pilota com segurança e sabe quando acelerar ou poupar o equipamento – algo fundamental nos rallies do tipo Cross-Country, como o Dakar, Sertões e SARR”, disse Roldan.

“Não tivemos uma freada inesperada ou susto durante os nove dias de corrida – o que diz muito sobre a qualidade da pilotagem dele. Foi importante também a confiança mútua em nossa primeira prova juntos. Trabalhamos juntos a estratégia, cuidamos juntos da manutenção do carro, tomamos as decisões sempre em conjunto. Foi um rally perfeito”, concluiu o experiente navegador da equipe Can-Am Monster Energy, que soma dez participações no Rally Dakar.

A outra dupla da equipe, formada pelo brasileiro tricampeão mundial Reinaldo Varela e o argentino Fernando Imperatrice, enfrentou muitos problemas desde o primeiro dia, mas ainda assim conquistou o oitavo lugar na geral. “Corridas como o SARR, Sertões e Dakar são assim mesmo: paradoxalmente, o imprevisto faz parte do que se espera encontrar na competição. E nós tivemos uma boa quota disso desde o primeiro dia. Então, a partir da metade da corrida passamos a trabalhar com a equipe para que o Rodrigo e o Lourival pudessem ter todas as condições de vencer. A vitória deles é também um pouco nossa e estamos bem felizes pelo que a equipe Can-Am Monster Energy conquistou”, disse Reinaldo Varela.

Confira o resultado do South American Rally Race na categoria UTV:

1) Rodrigo Varela/Lourival Roldan (Brasil), 4.200km em 60h34min04s

2) Diego Blas/Azategui Conrado (Argentina), a 1h21min40s

3) Allan Cestari/Weidner Moreira (Brasil), a 1h48min29s

4) Juan Carlos Araya/Victor Silva (Chile), a 1h50min17s

5) Nazareno Lopéz/Ricardo Torlaschi (Argentina), a 3h58min32s

6) Pedro MacDowell/Ênio Bozzano Júnior (Brasil), a 4h38min47s

7) Alfredo Olmedo/Daniel Lopez (Argentina), a 5h03min57s

8) Reinaldo Varela/Fernando Imperatrice (Brasil/Argentina), a 5h17min13s

9) Fábio Pirondi/Daniel Spolidoro (Brasil), a 5h17min45s

10) Andra Lafarja/Lisandro Sisterna (Paraguai), a 5h55min46s