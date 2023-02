Brasileiros já têm mais de uma hora de vantagem no 'Mini Dakar'

Carregar reprodutor de áudio

Se encerra neste sábado (25) a quarta edição do South American Rally Race (SARR), prova que utiliza a mesma região onde o Rally Dakar foi disputado entre 2009 e 2018, em território argentino. A corrida conta com representantes do Brasil em três das quatro categorias: motos, carros e UTVs, com o país ausente apenas entre os quadriciclos – amplamente dominado pelos argentinos. Por seu percurso e características, os donos da casa vêm chamando o SARR de “Mini Dakar”.

Um destaque para o Brasil vem sendo o desempenho da dupla formada pelo piloto Rodrigo Varela e o navegador Lourival Roldan, que lideram a classificação geral da categoria UTV desde o início, no dia 16 de fevereiro. No último resultado, divulgado na noite de quinta-feira, depois de 3.111km de competição cumpridos em 49h07min11s, os brasileiros somavam 1h02min23s de vantagem sobre os segundos colocados, os argentinos Diego Blas e Azategui Conrado.

No terceiro posto, a 1h06min09s dos líderes, estavam os chilenos Juan Carlos Araya e Victor Silva, com a quarta posição ocupada pela dupla Allan Cestari/Weldner Moreira. Também representando o Brasil, Cestari e Weldner estavam a 1h30min34s dos ponteiros e mantinham condições reais de brigar por um dos três lugares do pódio.

Neste sábado, a última etapa contará 287km e será disputada no formato de “laço”, jargão do rally que denomina um trajeto que larga e chega no mesmo ponto. Tendo como local inicial e final a cidade de La Rioja, uma das mais antigas da Argentina, fundada em 1591, a quarta edição do SARR completará neste sábado 4.200km de competição.